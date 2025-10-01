Ξαφνικές πλημμύρες στη νότια Ουκρανία παρέσυραν στον θάνατο εννέα ανθρώπους στην πόλη της Οδησσού, συμπεριλαμβανομένης πενταμελούς οικογένειας.

Ολονύκτιες ήταν οι προσπάθειες απεγκλωβισμού πλημμυροπαθών και σύμφωνα με τις αρχές διασώθηκαν περίπου 362 άνθρωποι.

This evening, severe flooding in Odesa, Ukrainian. pic.twitter.com/9vEnvbUsRt — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 30, 2025

«Προς το παρόν, εννέα άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, είναι γνωστό ότι έχουν πεθάνει», ανακοινώθηκε.

Πενταμελής οικογένεια που ζούσε στο ισόγειο διαμέρισμα παρασύρθηκε και άλλες τρεις γυναίκες αγνοούνται όταν μανιασμένα νερά πλημμύρισαν τον δρόμο όπου περπατούσαν.

«Σε μόλις επτά ώρες, έπεσε βροχή σχεδόν δύο μηνών» στην Οδησσό», δήλωσε νωρίτερα ο δήμαρχος Χεναντί ​​Τρουχάνοφ στο Telegram. «Κανένα σύστημα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων δεν μπορεί να αντέξει ένα τέτοιο φορτίο».

❗️On September 30, #Odesa received 41.5 mm of rainfall — almost the entire monthly norm.



Nine people died in Odesa due to the severe weather. Among them were five members of the same family, the State Emergency Service reported. The parents and their three children lived on the… pic.twitter.com/WJpRcJjbYh — UkraineWorld (@ukraine_world) October 1, 2025

Περισσότεροι από 42.000 Ουκρανοί σε 32 χωριά και πόλεις δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Πηγή: Reuters, ΕΡΤ