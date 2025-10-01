Ξαφνικές πλημμύρες στη νότια Ουκρανία παρέσυραν στον θάνατο εννέα ανθρώπους στην πόλη της Οδησσού, συμπεριλαμβανομένης πενταμελούς οικογένειας.

Ολονύκτιες ήταν οι προσπάθειες απεγκλωβισμού πλημμυροπαθών και σύμφωνα με τις αρχές διασώθηκαν περίπου 362 άνθρωποι.

«Προς το παρόν, εννέα άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, είναι γνωστό ότι έχουν πεθάνει», ανακοινώθηκε.

Πενταμελής οικογένεια που ζούσε στο ισόγειο διαμέρισμα παρασύρθηκε και άλλες τρεις γυναίκες αγνοούνται όταν μανιασμένα νερά πλημμύρισαν τον δρόμο όπου περπατούσαν.

«Σε μόλις επτά ώρες, έπεσε βροχή σχεδόν δύο μηνών» στην Οδησσό», δήλωσε νωρίτερα ο δήμαρχος Χεναντί ​​Τρουχάνοφ στο Telegram. «Κανένα σύστημα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων δεν μπορεί να αντέξει ένα τέτοιο φορτίο».

Περισσότεροι από 42.000 Ουκρανοί σε 32 χωριά και πόλεις δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Πηγή: Reuters, ΕΡΤ

 