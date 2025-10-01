Το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία προέτρεψαν τη Χαμάς να δώσει θετική απάντηση στη συμφωνία που προτείνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετέδωσε ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄δήλωσε ότι ελπίζει πως η Χαμάς θα δεχτεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των Παλαιστινίων και του Ισραήλ.

"Ελπίζω ότι η Χαμάς θα δεχτεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία" στο αμερικανικό σχέδιο, δήλωσε ο ποντίφικας, σύμφωνα με ειδησεογραφικά πρακτορεία, σε Ιταλούς δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από τη θερινή του κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο, κοντά στη Ρώμη.

"Είναι σημαντικό να υπάρξει η εκεχειρία και η απελευθέρωση των ομήρων", πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε τελεσίγραφο στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, δίνοντας προθεσμία "τριών ή τεσσάρων ημερών" για να απαντήσει στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο υποστηρίζεται από το Ισραήλ.

Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, ο οποίος ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε τη Δευτέρα μια πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία μετρά δεκάδες χιλιάδες νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας που έχει μετατραπεί σε ερείπια.

Στο μεταξύ, η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό του υποστράτηγου Νταβίντ Ζίνι στην ηγεσία της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Ο 51χρονος Ζίνι θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 5 Οκτωβρίου, όπως ανακοινώθηκε χθες Τρίτη από το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου, μετά το πράσινο φως που άναψε το υπουργικό συμβούλιο.

Ο Ζίνι διαδέχεται τον Ρόνεν Μπαρ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Απρίλιο επικαλούμενος λόγους ευθιξίας, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι προτίθετο να τον αποπέμψει για την αποτυχία της Σιν Μπετ να αποτρέψει τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023.

