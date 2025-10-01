Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 20 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο πηγές του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο στη ρωσική περιφέρεια του Γιαροσλάβλ, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια του Γιαροσλάβλ, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Μιχαήλ Γεβράγεφ, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να οφείλεται σε εχθρική επίθεση.

«Κάτοικοι ανησύχησαν ότι μπορεί να πρόκειται για το αποτέλεσμα εχθρικής επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος», έγραψε ο Γεβράγεφ στο Telegram.

«Όμως αυτό που συνέβη δεν έχει καμιά σχέση μ' αυτό... Η πυρκαγιά είναι τεχνολογικής φύσης», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters