Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι απευθύνθηκε στα μέλη της Global Sumud Flottilla και εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να σταματήσει, και να δεχτεί μια από τις προτάσεις για ασφαλή παράδοση της βοήθειας που μεταφέρει, θεωρώντας ότι η απόφαση των μελών της αποστολής αυτής θα μπορούσε να επηρεάσει έμμεσα την ενδεχόμενη επιτυχία του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για τη Μέση Ανατολή.

Πιο αναλυτικά, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε:

«Με το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Μέση Ανατολή, το οποίο πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, διαφαίνεται επιτέλους η ελπίδα για μια συμφωνία η οποία θα βάλει τέλος στον πόλεμο και στα δεινά του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού, όπως και για να σταθεροποιηθεί η ευρύτερη περιοχή.

Η ελπίδα αυτή βασίζεται σε μια λεπτή ισορροπία και πολλοί θα χαρούν αν η ισορροπία αυτή χαθεί. Φοβάμαι ότι ένα "πάτημα" μπορεί να δοθεί ακριβώς από την προσπάθεια του στολίσκου να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ. Και για τον λόγο αυτό θεωρώ ότι ο στολίσκος τώρα θα έπρεπε να σταματήσει και να δεχθεί μια από τις διάφορες προτάσεις για παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας υπό συνθήκες ασφαλείας.

Κάθε άλλη επιλογή κινδυνεύει να μετατραπεί σε πρόφαση για να παρεμποδιστεί η ειρήνη, να τροφοδοτηθεί η σύγκρουση και να πληγεί, με τον τρόπο αυτό, κυρίως ο πληθυσμός της Γάζας, στον οποίο λέγεται ότι υπάρχει η πρόθεση να προσφερθεί βοήθεια. Είναι η ώρα της σοβαρότητας και του αισθήματος ευθύνης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ