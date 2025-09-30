Σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε ανοικτά των ακτών του κέντρου των Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσε το ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών των ΗΠΑ (USGS), αναθεωρώντας προς τα κάτω μια αρχική ανακοίνωση που μιλούσε για σεισμό μεγέθους επτά βαθμών.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Καλάπε, ενός δήμου της επαρχίας Μπόχολ, που αριθμεί περίπου 33.000 κατοίκους.
Δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι μετά τον σεισμό, ανέφερε το Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό.
Live streamer (Sam Pepper) captures the M6.9 earthquake that just hit the Philippines. This is in Cebu....pic.twitter.com/5BebMAFgpj— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 30, 2025
#Earthquake (#lindol) possibly felt 1 min 7 sec ago in #Philippines. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) September 30, 2025
