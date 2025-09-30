Το πρώτο από τα δύο νέα γεωτρύπανα πλοία που απέκτησε η Τουρκία κατέπλευσε στο λιμάνι Τασουτζού της Μερσίνας, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ. Πρόκειται για πλοίο υπερβαθέων υδάτων 7ης γενιάς, με δυνατότητα γεώτρησης έως και 12.000 μέτρα, το οποίο θα αναλάβει επιχειρήσεις στη Μεσόγειο.
Ο Μπαϊρακτάρ ανέφερε επίσης ότι «το δεύτερο πλωτό γεωτρύπανό μας θα φτάσει στη χώρα μας μέχρι το τέλος του έτους. Με αυτόν τον τρόπο, η Τουρκία θα καταστεί η τέταρτη κατά σειρά χώρα στον κόσμο με τον μεγαλύτερο στόλο γεωτρύπανων πλοίων βαθέων υδάτων».
Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Αυτή η μεγάλη κίνηση αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι πλησιάζουμε ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο μας για πλήρη ενεργειακή ανεξαρτησία. Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα την πορεία μας στη 'Γαλάζια Πατρίδα'».
Filomuza kattığımız iki yeni sondaj gemimizden ilki Mersin Taşucu’na ulaştı.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) September 30, 2025
⁰12.000 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemimiz Akdeniz’deki operasyonlarımızda görev yapacak.
⁰İkinci sondaj gemimiz de yıl sonuna kadar ülkemize… pic.twitter.com/prYhij0rAb