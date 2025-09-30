Το πρώτο από τα δύο νέα γεωτρύπανα πλοία που απέκτησε η Τουρκία κατέπλευσε στο λιμάνι Τασουτζού της Μερσίνας, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ. Πρόκειται για πλοίο υπερβαθέων υδάτων 7ης γενιάς, με δυνατότητα γεώτρησης έως και 12.000 μέτρα, το οποίο θα αναλάβει επιχειρήσεις στη Μεσόγειο.

Ο Μπαϊρακτάρ ανέφερε επίσης ότι «το δεύτερο πλωτό γεωτρύπανό μας θα φτάσει στη χώρα μας μέχρι το τέλος του έτους. Με αυτόν τον τρόπο, η Τουρκία θα καταστεί η τέταρτη κατά σειρά χώρα στον κόσμο με τον μεγαλύτερο στόλο γεωτρύπανων πλοίων βαθέων υδάτων».

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Αυτή η μεγάλη κίνηση αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι πλησιάζουμε ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο μας για πλήρη ενεργειακή ανεξαρτησία. Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα την πορεία μας στη 'Γαλάζια Πατρίδα'».