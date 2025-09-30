Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα προσχέδιο οδηγιών και ένα πρότυπο έκθεσης για την αναφορά σοβαρών περιστατικών που σχετίζονται με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), απευθυνόμενο στους παρόχους τέτοιων συστημάτων. Το πρότυπο αυτό έχει ως στόχο να βοηθήσει τους παρόχους να αναφέρονται με συνεκτικό και ομοιόμορφο τρόπο σε δυσλειτουργίες ή προβλήματα που προκύπτουν από τα συστήματά τους, σύμφωνα με το πλαίσιο που θέτει το άρθρο 73 του Κανονισμού για την ΤΝ.

Από πλευράς κρατών - μελών, μόνο επτά χώρες έχουν ενημερώσει την Επιτροπή πως έχουν ορίσει την αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή των όσων προβλέπονται, και συγκεκριμένα η Κύπρος, η Ισπανία, η Λετονία, η Σλοβενία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία.

Οι συνοδευτικές οδηγίες διευκρινίζουν τι θεωρείται «σοβαρό περιστατικό» σύμφωνα με την Επιτροπή, ποιές είναι οι προθεσμίες αναφοράς και σε ποιους φορείς πρέπει να γίνεται η αναφορά, καθώς και τις υποχρεώσεις διερεύνησης που έχουν οι πάροχοι. Επιπλέον, το κείμενο περιγράφει πώς το συγκεκριμένο πρότυπο έκθεσης συνδέεται με άλλες υποχρεώσεις αναφοράς περιστατικών που δεν αφορούν αποκλειστικά την ΤΝ.

Τα δύο έγγραφα συνοδεύονται από ημιτελή δημόσια διαβούλευση, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 7 Νοεμβρίου, με στόχο τη διαμόρφωση των τελικών εκδόσεών τους. Τα δημοσιευμένα κείμενα είναι ενδεικτικά, καθώς οι επίσημες οδηγίες της Επιτροπής για την ταξινόμηση και τις απαιτήσεις των συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου δεν έχουν ακόμα εκδοθεί.

Οι κανόνες που αφορούν τα περιστατικά θα τεθούν σε ισχύ από τον Αύγουστο του 2026, δίνοντας έτσι χρόνο στους παρόχους και τις εθνικές αρχές να προετοιμαστούν για την εφαρμογή τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ