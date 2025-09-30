Η Τουρκία διαφωνεί με την αποστρατικοποίηση χωρίς τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, γράφει η φιλοκυβερνητική ισλαμική εφημερίδα "Γενί Σαφάκ", αναφερόμενη στις εξελίξεις όσον αφορά στο παλαιστινιακό ζήτημα.

Η τουρκική εφημερίδα αναφέρει ότι η θέση της Άγκυρας είναι ότι η Χαμάς θα πρέπει να παραδώσει τα όπλα σε ένα παλαιστινιακό κράτος και όχι να διαλυθεί υπό ξένη πίεση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το σενάριο θέλει τον Mahmoud Abbas να αποχωρεί. Συζητούνται τα ονόματα των Hussein Sheikh, Mohammed Dahlan και του φυλακισμένου Marwan Barghouti, σημειώνεται.

Η Γενί Σαφάκ αναφέρει ότι το σχέδιο Τραμπ κάνει λόγο για διεθνή δύναμη ασφαλείας με συμμετοχή Τουρκίας, Αιγύπτου, Σ. Αραβίας, Κατάρ και Πακιστάν, ωστόσο, εκτιμάται ότι το Ισραήλ θα αντιδράσει έντονα σε παρουσία Τούρκων στρατιωτών στη Γάζα.

Η εφημερίδα γράφει ότι το το σχέδιο προβλέπει αφοπλισμό της Χαμάς με αντάλλαγμα την αμνηστία, μεταφορά στελεχών της σε τρίτες χώρες – μεταξύ αυτών και η Τουρκία -, τεχνοκρατική Κυβέρνηση και αλλαγές στην Παλαιστινιακή Αρχή, διεθνείς δυνάμεις ασφαλείας από Τουρκία, Αίγυπτο, Σ. Αραβία, Κατάρ και Πακιστάν.

Διαβάστε επίσης: Γάζα: Το Πεκίνο δηλώνει ότι υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης

Πηγή: ΚΥΠΕ