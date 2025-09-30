Ο κυβερνήτης του Ιλινόι Τζ. Μπ. Πρίτσκερ κατηγόρησε χθες Δευτέρα την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι έδωσε εντολή στην Εθνοφρουρά να αναπτυχθεί στο Σικάγο, κάτι που τόσο ο ίδιος όσο και ο δήμαρχος της πόλης κατήγγειλαν ως αντισυνταγματική και πολιτικά υποκινούμενη κίνηση.

Η είδηση γίνεται γνωστή αφού το Ιλινόι μαζί με άλλες αμερικανικές πολιτείες προσέφυγαν κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης επειδή παρακρατεί πόρους που προορίζονταν για τη δημόσια ασφάλεια και την αντιμετώπιση καταστροφών.

Ο Πρίτσκερ επεσήμανε ότι το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ενημέρωσε το Ιλινόι πως έχει σταλεί υπόμνημα προς το υπουργείο Άμυνας με το οποίο ζητείται «η ανάπτυξη 100 στρατιωτών στο Ιλινόι (…) για την προστασία του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της ICE», της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων.

Ο κυβερνήτης του Ιλινόι σημείωσε εξάλλου ότι αντίστοιχες κινήσεις είχαν γίνει προτού η κυβέρνηση Τραμπ εγκρίνει την ανάπτυξη 200 μελών της Εθνοφρουράς του Όρεγκον στο Πόρτλαντ.

«Είναι μια πρόφαση για να φέρουν στρατεύματα στην πόλη και να κανονικοποιήσουν τη στρατιωτικοποίηση των πόλεών μας. Δεν θα το επιτρέψουμε», υπογράμμισε.

Τόσο ο Πρίτσκερ όσο και ο δήμαρχος του Σικάγο Μπράντον Τζόνσον αψηφούν εδώ και εβδομάδες τις απειλές του Τραμπ περί ανάπτυξης της Εθνοφρουράς στην πόλη.

«Θα συνεχίσω να διασφαλίζω ότι οι κοινότητές μας των μεταναστών και των παράτυπων μεταναστών γνωρίζουν ότι είναι προστατευμένες σε αυτή την πόλη», υπογράμμισε ο Τζόνσον σε χθεσινή του συνέντευξη.

Ωστόσο ομοσπονδιακοί πράκτορες με καλυμμένα τα πρόσωπα είχαν αναπτυχθεί στους δρόμους του Σικάγο την Κυριακή, αγνοώντας την πρόσφατη εντολή του Τζόνσον με την οποία απαγορεύεται στα μέλη των δυνάμεων της τάξης να φορούν μάσκα. Παράλληλα εκατοντάδες μετανάστες έχουν συλληφθεί στην πόλη, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Το Σικάγο βρέθηκε στο στόχαστρο του Τραμπ λόγω της εντολής των τοπικών αρχών με την οποία απαγορεύεται στους δημοτικούς υπαλλήλους, περιλαμβανομένης της αστυνομίας, να παρέχουν βοήθεια στα μέλη των ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής της τάξης.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να απελάσει αριθμό ρεκόρ μεταναστών που βρίσκονται παράτυπα στις ΗΠΑ, κάτι που θεωρεί απαραίτητο λόγω του μεγάλου αριθμού των ατόμων που πέρασαν παράνομα τα σύνορα επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

Επιχείρηση «κεραυνοβόλος επίθεση»

Από τις πρώτες εβδομάδες της επιχείρησης που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση Τραμπ για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης βαριά οπλισμένα μέλη της ICE να κάνουν περιπολία στο κέντρο του Σικάγο.

Εξάλλου πράκτορες της ICE συγκρούονται καθημερινά με διαδηλωτές έξω από το κέντρο καταγραφής μεταναστών στο προάστιο Μπρόντβιου.

Χθες το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι η υπουργός Παμ Μπόντι ζήτησε από την Εθνοφρουρά να υπερασπιστεί τις εγκαταστάσεις της ICE στο Σικάγο και το Πόρτλαντ.

Η ICE προσπαθεί να αυξήσει τις συλλήψεις παράτυπων μεταναστών πριν το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους, στις 30 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να δείξει ότι οι προσπάθειες του Τραμπ να επιβάλει την τάξη αποφέρουν καρπούς, σύμφωνα με εσωτερικό email το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Reuters και με δύο αξιωματούχους της υπηρεσίας που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Μεγάλος αριθμός μελών της ICE έχει σταλεί τις τελευταίες εβδομάδες σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ – όπως το Λος Άντζελες, το Σικάγο και η Ουάσινγκτον, αλλά και το Χιούστον, το Νάσβιλ, το Σιάτλ και το Ελ Πάσο -- προκειμένου να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις συλλήψεων μεταναστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters