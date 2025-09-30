Παράνομη κηρύχθηκε, μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025 από την απεργιακή κινητοποίηση.

Για έκτη συνεχόμενη ημέρα καταγράφονται καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με το πρόβλημα να εμφανίζεται εντονότερα στις αφίξεις και σε μικρότερο βαθμό στις αναχωρήσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και τις δύο ώρες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η ομαλή ροή των πτήσεων. Οι επιβάτες συνιστάται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές τους εταιρείες προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο, προκειμένου να ενημερώνονται για πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα.

Πηγές αναφέρουν ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας παραμένουν σταθεροί στη θέση τους για «28 ασφαλείς πτήσεις» ημερησίως, αντί για τις 36 που προβλέπονταν.