Η Τουρκία διατυπώνει σαφή αντίθεση σε κρίσιμα σημεία του αμερικανικού σχεδίου για τη Γάζα, υπερασπιζόμενη τη δική της στρατηγική θέση στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε ένα 21-σημείων σχέδιο στους ηγέτες, εστιάζοντας κυρίως στη Γάζα. Όπως αναφέρθηκε στα μέσα ενημέρωσης, οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι θα επιτευχθεί συμφωνία, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου θα προσφέρει αναθεωρημένες προτάσεις.

Το θέμα της παραμονής των μελών της Χαμάς

Η διαφωνία κορυφώνεται γύρω από το ζήτημα της τύχης των μελών της Χαμάς.

Σύμφωνα με το σχέδιο:

Η Χαμάς καλείται να παραδώσει τα όπλα της, ενώ προτείνεται αμνηστία σε όσους συμμορφωθούν.

Σε περίπτωση συμφωνίας, τα μέλη της Χαμάς θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην Τουρκία ή τη Σαουδική Αραβία.

Η Άγκυρα αντιδρά: “Ας δημιουργηθεί ένα παλαιστινιακό κράτος και ας παραδώσει η Χαμάς τα όπλα της στο παλαιστινιακό κράτος”.

Η Άγκυρα υπερασπίζεται - με λίγα λόγια- την πλήρη συμμετοχή των Παλαιστινίων και την παραμονή της Χαμάς υπό κρατικό πλαίσιο.

Τουρκικές δυνάμεις στη Γάζα;

Η Άγκυρα επιδιώκει, από την άλλη, ενεργό ρόλο στις διεθνείς δυνάμεις ασφαλείας της Γάζας, ενώ το Ισραήλ εμφανίζεται διστακτικό.

Το σχέδιο προβλέπει αστυνομικές δυνάμεις και διεθνείς ειρηνευτικές δυνάμεις, με δυνατότητα συμμετοχής στρατιωτών από Τουρκία, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Πακιστάν. Ωστόσο, η Τουρκία επιθυμεί να διασφαλίσει ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή, απορρίπτοντας την απομάκρυνση των Παλαιστινίων, εκτός από ασθενείς και τραυματίες.