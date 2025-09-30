Η Electronic Arts (EA), ένας από τους μεγαλύτερους κολοσσούς της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών, ετοιμάζεται –σύμφωνα με την Wall Street Journal– να περάσει σε ιδιωτική ιδιοκτησία μέσω ενός ιστορικού leveraged buyout αξίας έως και 50 δισ. δολαρίων. Εάν ολοκληρωθεί, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά του είδους που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ποιοι είναι οι αγοραστές



Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η WSJ, στην ομάδα επενδυτών συμμετέχουν το private equity fund Silver Lake και το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (PIF), το οποίο ήδη διαθέτει μετοχικό μερίδιο περίπου 10% στην EA και έχει τα τελευταία χρόνια επεκταθεί δυναμικά στον χώρο των αθλημάτων και της ψυχαγωγίας.

Η συμφωνία, που θα μπορούσε να ανακοινωθεί ήδη από την επόμενη εβδομάδα, βασίζεται σε μια τιμή αγοράς σημαντικά υψηλότερη από την τρέχουσα αποτίμηση της EA, η οποία ανέρχεται σε περίπου 43 δισ. δολάρια.

Τι σημαίνει leveraged buyout



Στην περίπτωση αυτή, η εξαγορά χρηματοδοτείται με μεγάλο δανεισμό, με εγγύηση τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία της EA. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που τα έσοδα της εταιρείας δεν επαρκέσουν για την εξυπηρέτηση του χρέους, η ίδια η εταιρεία –και όχι οι επενδυτές– θα βρεθεί εκτεθειμένη στον κίνδυνο χρεοκοπίας. Παρόμοια πρακτική οδήγησε στο παρελθόν στην κατάρρευση της αλυσίδας παιχνιδιών Toys “R” Us.

Σαουδαραβικές φιλοδοξίες και “sportswashing”



Το PIF έχει ήδη αποκτήσει ισχυρή παρουσία σε ποδόσφαιρο, γκολφ, πολεμικές τέχνες και στην αμερικανική βιομηχανία θεάματος, προκαλώντας επικρίσεις για “sportswashing” – την προσπάθεια δηλαδή της Σαουδικής Αραβίας να βελτιώσει τη διεθνή εικόνα της μέσω της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού, παρά το αμφιλεγόμενο ιστορικό της στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η κρίσιμη καμπή για την EA



Η EA αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια σοβαρές προκλήσεις. Η απώλεια της άδειας FIFA αποδυνάμωσε το κορυφαίο ποδοσφαιρικό της franchise, ενώ στούντιο-κόσμημα όπως η BioWare συρρικνώθηκαν μετά από εμπορικές αποτυχίες. Παράλληλα, η εταιρεία έχει μείνει πίσω απέναντι στους τεχνολογικούς κολοσσούς Microsoft και Sony, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της αγοράς μέσω εξαγορών.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Battlefield 6, που υπόσχεται να φέρει εκατομμύρια παίκτες και να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα. Ωστόσο, μια πιθανή εξαγορά 50 δισ. δολαρίων θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά το τοπίο, με αβέβαιες συνέπειες για κορυφαία στούντιο και σειρές παιχνιδιών όπως:

BioWare (Mass Effect, Dragon Age)

Respawn (Titanfall, Apex Legends, Star Wars: Jedi)

DICE (Battlefield, Mirror’s Edge)

Maxis (The Sims, Project Rene)

EA Sports (Madden NFL, College Football)

Dead Space, Need for Speed, Skate, Command & Conquer



Τι διακυβεύεται



Αν ολοκληρωθεί, η συμφωνία θα αποτελέσει σταθμό στην ιστορία του gaming και των χρηματοοικονομικών. Θα μπορούσε να δώσει στην EA νέα πνοή μέσω στρατηγικών συνεργασιών και κεφαλαίων, αλλά και να οδηγήσει σε απολύσεις, αναδιάρθρωση και πιθανή συρρίκνωση – όπως συνέβη σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν.