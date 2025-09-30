Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, ο οποίος είχε ταχθεί στο πλευρό του τότε Αμερικανού προέδρου Τζορτζ Μπους κατά την εισβολή στο Ιράκ, επιστρέφει στο προσκήνιο της διεθνούς διπλωματίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εμπλέκεται μέσω του Tony Blair Institute for Global Change, που δηλώνει πως επιδιώκει να «μετατρέπει τις τολμηρές ιδέες σε πράξη».

Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να τον τοποθετήσει επικεφαλής της Gaza International Transitional Authority (GITA) – ενός νέου φορέα που θα αναλάβει τη διοίκηση της Γάζας μετά την εκδίωξη της Χαμάς, για μια μεταβατική περίοδο που μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια.

Η επιστροφή του Μπλερ στο επίκεντρο της διαμάχης στη Μέση Ανατολή αποτελεί ένα ακόμη κεφάλαιο στη μακρά σχέση του με την περιοχή. Από τις προσπάθειες ειρήνευσης ως πρωθυπουργός της Βρετανίας και απεσταλμένος του ΟΗΕ, μέχρι τη δράση του ως ιδιωτικός σύμβουλος και άτυπος μεσολαβητής. Ο Μπλερ συμμετείχε σε μια από τις πιο δύσκολες διεθνείς συγκρούσεις, όλων των εποχών.

Η πορεία του έχει δείξει μια τάση να επιδιώκει να πρωταγωνιστεί σε τέτοιες διεθνείς προκλήσεις. Από τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής το 1998, που έβαλε τέλος στη βία στη Βόρεια Ιρλανδία, μέχρι την κινητοποίηση των συμμάχων του ΝΑΤΟ για στρατιωτική δράση στο Κόσοβο έναν χρόνο αργότερα. Όπως σημειώνει ο Βρετανός δημοσιογράφος και βιογράφος του, Τζον Ρεντούλ, «ο Μπλερ διαθέτει μια έντονη αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να λύσει τα πιο δύσκολα προβλήματα στον κόσμο. Μιλά με όλους και δεν διστάζει να συνεργαστεί ακόμη και με πρόσωπα που προκαλούν αντιδράσεις στους φιλελεύθερους φίλους του, όπως ο Τραμπ και ο Νετανιάχου».

Βόρεια Ιρλανδία: Η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής

Παρά τη γνώριμη παρουσία του σε Ιερουσαλήμ και Ραμάλα, η υποδοχή δεν είναι ενιαία. Στο Ισραήλ, πολλοί τον θεωρούν αξιόπιστο μεσολαβητή που ίσως καταφέρει να πιέσει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχθεί κάποιες παραχωρήσεις – όπως η παλαιστινιακή συμμετοχή στη διοίκηση της Γάζας – κάτι που αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους σκληροπυρηνικούς κύκλους.

Η ιδέα του Μπλερ ως επικεφαλής, προκαλεί αντιδράσεις

Για πολλούς, η ιδέα ότι ο Μπλερ να αναλάβει οποιοδήποτε είδος κυβερνητικής θέσης στη Γάζα προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια, ιδιαίτερα λόγω του ρόλου του στην εκκίνηση της εισβολής στο Ιράκ το 2003 μαζί με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζορτζ Ο. Μπους, βασισμένης σε ψευδείς αναφορές για όπλα μαζικής καταστροφής στο Ιράκ.

Επιπλέον, η ιστορική συμμετοχή της Βρετανίας στη διοίκηση της περιοχής υπό εντολή της Κοινωνίας των Εθνών κατά τα χρόνια πριν από την ίδρυση του Ισραήλ δεν βοηθά στην αποδοχή μιας τέτοιας προοπτικής.

«Έχουμε ήδη ζήσει υπό βρετανικό αποικιακό καθεστώς», δήλωσε ο Μουσταφά Μπαργκούτι, γενικός γραμματέας της Παλαιστινιακής Εθνικής Πρωτοβουλίας. «Έχει αρνητική φήμη εδώ. Αν αναφέρεις τον Τόνι Μπλερ, το πρώτο πράγμα που θυμάται ο κόσμος είναι ο πόλεμος στο Ιράκ».

Διπλωμάτης που γνωρίζει τις επαφές του Μπλερ ανέφερε ότι αξιωματούχοι της Παλαιστινιακής Αρχής έχουν «συζητήσει» τις προτάσεις του. Ωστόσο, ο Μαχμούντ Χάμπας, ανώτερος σύμβουλος του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, δήλωσε ότι κανείς δεν έχει συμβουλευτεί επισήμως το σώμα.

«Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν εκπρόσωπο», είπε ο Χάμπας. «Η μόνη πλευρά που μπορεί να διοικήσει τη Γάζα είναι μια παλαιστινιακή κυβέρνηση και τίποτα άλλο».

Παράλληλα, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά τη Δευτέρα, η παλαιστινιακή κυβέρνηση δήλωσε ότι «χαιρετίζει τις ειλικρινείς και ακούραστες προσπάθειες του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ για το τέλος του πολέμου στη Γάζα και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στην ικανότητά του να βρει δρόμο προς την ειρήνη».