Η πόλη της Χάιφα τίμησε τη Δευτέρα τους πεσόντες Ινδούς στρατιώτες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με τον δήμαρχο Γιόνα Γιαάβ να ανακοινώνει ότι τα σχολικά βιβλία ιστορίας διορθώνονται, ώστε να αποδίδεται στους Ινδούς και όχι στους Βρετανούς η απελευθέρωση της πόλης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1918.

«Μεγάλωσα πιστεύοντας ότι τη Χάιφα την απελευθέρωσαν οι Βρετανοί, μέχρι που η Ιστορική Εταιρεία απέδειξε, με τεκμηριωμένη έρευνα, ότι ήταν οι Ινδοί που μας ελευθέρωσαν», δήλωσε ο δήμαρχος Γιαάβ σε εκδήλωση στο ινδικό στρατιωτικό κοιμητήριο της πόλης.

Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ινδικά ιππικά συντάγματα – με δόρατα και ξίφη – εκδίωξαν τις οθωμανικές δυνάμεις από τις πλαγιές του όρους Κάρμηλος, σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίζεται από ιστορικούς ως η τελευταία μεγάλη επίθεση ιππικού στην παγκόσμια ιστορία.

Η Ινδία τιμά κάθε χρόνο στις 23 Σεπτεμβρίου την «Ημέρα Χάιφα», αποδίδοντας φόρο τιμής στους τρεις ηρωικούς σχηματισμούς της (Μισόρ, Χαϊντεραμπάντ και Τζοντπούρ Λάνσερς) που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Ο «Ήρωας της Χάιφα», Ταγματάρχης Ντάλπατ Σινγκ, τιμήθηκε με στρατιωτικό σταυρό για την ανδρεία του, ενώ αρκετοί ακόμη αξιωματικοί έλαβαν παράσημα. Οι απώλειες των Τζοντπούρ Λάνσερς ήταν οκτώ νεκροί και 34 τραυματίες, όμως κατόρθωσαν να αιχμαλωτίσουν περισσότερους από 700 στρατιώτες, 17 πυροβόλα και 11 πολυβόλα.

Η σημασία της μάχης αναγνωρίζεται και στο Ισραήλ, όπου μνημεία για τους Ινδούς στρατιώτες υπάρχουν στη Χάιφα, την Ιερουσαλήμ και τη Ράμλε. Περίπου 900 Ινδοί στρατιώτες είναι θαμμένοι σε νεκροταφεία των τριών πόλεων. Το 2017, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι επισκέφθηκε τη Χάιφα και τίμησε τη μνήμη του Ντάλπατ Σινγκ, ενώ το 2018 τα Ισραηλινά Ταχυδρομεία εξέδωσαν αναμνηστικό γραμματόσημο για τη συμβολή των Ινδών.

Σήμερα, η ιστορία της απελευθέρωσης της Χάιφα από τους Ινδούς διδάσκεται ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, ενώ η Ιστορική Εταιρεία φροντίζει εδώ και πάνω από δέκα χρόνια να μεταφέρει αυτή την ιστορική μνήμη στους νέους της πόλης.