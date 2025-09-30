Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει εκφράσεις που παραπέμπουν σε «2000 χρόνια» ή «χιλιάδες χρόνια», όταν θέλει να δώσει βάθος και βαρύτητα στις δηλώσεις του. Το ερώτημα όμως που γεννάται είναι αν αυτή η γλώσσα αποτελεί σκόπιμο εργαλείο ρητορικής υπερβολής ή αν αντανακλά ιστορική ανεπάρκεια γνώσεων.

 Οκτώβριος 2019 – με τον Ιταλό Πρόεδρο Ματαρέλα

Ο Τραμπ συνέδεσε τις ΗΠΑ με την Ιταλία μέσω μιας «κοινής πολιτιστικής και πολιτικής κληρονομιάς που χρονολογείται χιλιάδες χρόνια πίσω, έως την Αρχαία Ρώμη». Μια διατύπωση που φαντάζει περισσότερο ως υπερβολικό ρητορικό σχήμα παρά ως ιστορικά ακριβής αναφορά.


Ερντογάν για τη Συρία

Εξήρε την «κατάκτηση» της Συρίας από την Τουρκία μέσω συμμάχων, λέγοντας ότι «κανείς δεν το είχε πετύχει εδώ και 2000 χρόνια». Η αναφορά αυτή απέχει από κάθε ιστορική τεκμηρίωση και μάλλον λειτουργεί ως πολιτική κολακεία προς τον Τούρκο Πρόεδρο, παρά ως γνώση ιστορίας.

Το ίδιο έπραξε και στην πρόσφατη συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Σεπτέμβριος 2025 – με Νετανιάχου για τη Γάζα

Κατά την παρουσίαση ενός ειρηνευτικού σχεδίου, ο Τραμπ μίλησε για «πράγματα που συμβαίνουν εδώ και εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια», προκειμένου να δείξει το βάθος των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για γενικόλογη και αόριστη φράση που προσδίδει δραματικότητα χωρίς σαφές ιστορικό υπόβαθρο.

Σεπτέμβριος 2025 – για τον Ζόραν Μαμντάνι

Σχολιάζοντας τη δημαρχιακή κούρσα της Νέας Υόρκης, χαρακτήρισε τον αντίπαλο του «κομμουνιστή», υποστηρίζοντας πως «ο κομμουνισμός έχει αποτύχει, πάντα, εδώ και χιλιάδες χρόνια». Εδώ η αναφορά σε «χιλιάδες χρόνια» αγγίζει το παράλογο, καθώς πρόκειται για ιδεολογία που διαμορφώθηκε μόλις τον 19ο αιώνα.