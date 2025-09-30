Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει εκφράσεις που παραπέμπουν σε «2000 χρόνια» ή «χιλιάδες χρόνια», όταν θέλει να δώσει βάθος και βαρύτητα στις δηλώσεις του. Το ερώτημα όμως που γεννάται είναι αν αυτή η γλώσσα αποτελεί σκόπιμο εργαλείο ρητορικής υπερβολής ή αν αντανακλά ιστορική ανεπάρκεια γνώσεων.

Οκτώβριος 2019 – με τον Ιταλό Πρόεδρο Ματαρέλα



Ο Τραμπ συνέδεσε τις ΗΠΑ με την Ιταλία μέσω μιας «κοινής πολιτιστικής και πολιτικής κληρονομιάς που χρονολογείται χιλιάδες χρόνια πίσω, έως την Αρχαία Ρώμη». Μια διατύπωση που φαντάζει περισσότερο ως υπερβολικό ρητορικό σχήμα παρά ως ιστορικά ακριβής αναφορά.





President @realDonaldTrump just wrapped up a joint press conference with President Mattarella of Italy.



“The United States and Italy are bound together by a shared cultural and political heritage dating back thousands of years to Ancient Rome." 🇺🇸🇮🇹 pic.twitter.com/10Ib2h4O4e — The White House 45 Archived (@WhiteHouse45) October 16, 2019



Ερντογάν για τη Συρία



Εξήρε την «κατάκτηση» της Συρίας από την Τουρκία μέσω συμμάχων, λέγοντας ότι «κανείς δεν το είχε πετύχει εδώ και 2000 χρόνια». Η αναφορά αυτή απέχει από κάθε ιστορική τεκμηρίωση και μάλλον λειτουργεί ως πολιτική κολακεία προς τον Τούρκο Πρόεδρο, παρά ως γνώση ιστορίας.





🇺🇸🇹🇷🇸🇾 Trump said he congratulated Erdogan on taking over Syria:



"I said to him [Erdogan] congratulations...you've done what nobody's been able to do in 2,000 years. You've taken over Syria! With different names, but same thing, through surrogates"



"He goes, 'No! It was not… https://t.co/Izn1RTRL3h pic.twitter.com/Nx5FtlPbRq — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) April 7, 2025

Το ίδιο έπραξε και στην πρόσφατη συνάντηση στον Λευκό Οίκο





“He took over Syria but he doesn’t wanna take the credit.”



Trump said Turkiye had been trying for 2,000 years to seize Syria, and that Erdogan should take credit since those who now control Syria are his "surrogates." pic.twitter.com/oJDsY69jCa — The Cradle (@TheCradleMedia) September 25, 2025

Σεπτέμβριος 2025 – με Νετανιάχου για τη Γάζα



Κατά την παρουσίαση ενός ειρηνευτικού σχεδίου, ο Τραμπ μίλησε για «πράγματα που συμβαίνουν εδώ και εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια», προκειμένου να δείξει το βάθος των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για γενικόλογη και αόριστη φράση που προσδίδει δραματικότητα χωρίς σαφές ιστορικό υπόβαθρο.





🇺🇸🇮🇱 TRUMP: “IF HAMAS DOESN'T ACCEPT THE PEACE PLAN, ISRAEL WOULD HAVE MY FULL BACKING TO FINISH THE JOB”



"I don't think anybody else could have done it [peace plan] or even come close.



First time in thousands of years, I think. You can probably say, if you really look into… https://t.co/mvaCLR16xz pic.twitter.com/ri8qtI5bZX — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 29, 2025

Σεπτέμβριος 2025 – για τον Ζόραν Μαμντάνι



Σχολιάζοντας τη δημαρχιακή κούρσα της Νέας Υόρκης, χαρακτήρισε τον αντίπαλο του «κομμουνιστή», υποστηρίζοντας πως «ο κομμουνισμός έχει αποτύχει, πάντα, εδώ και χιλιάδες χρόνια». Εδώ η αναφορά σε «χιλιάδες χρόνια» αγγίζει το παράλογο, καθώς πρόκειται για ιδεολογία που διαμορφώθηκε μόλις τον 19ο αιώνα.



