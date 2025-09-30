Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν ψηφιακή ταυτότητα, μια κίνηση που ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ παρουσιάζει ως μέτρο για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και τη θωράκιση των συνόρων.

Μιλώντας στη Σύνοδο Global Progress Action, πλάι σε ηγέτες του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ισλανδίας, ο Στάρμερ παραδέχτηκε ότι το Εργατικό Κόμμα υπήρξε «υπερβολικά διστακτικό» στο παρελθόν να συζητήσει ανησυχίες των πολιτών γύρω από τη μετανάστευση, αφήνοντας χώρο σε κόμματα όπως το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ να κερδίζουν έδαφος.

Η νέα «Brit Card» – όπως την αποκαλούν βρετανικά think tanks – θα είναι δωρεάν, θα αποθηκεύεται σε εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, φωτογραφία και καθεστώς παραμονής. Στόχος είναι να διευκολύνει την πρόσβαση σε κρατικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση και τα κοινωνικά επιδόματα, αλλά και να χρησιμοποιείται στις εκλογές ή κατά την αναζήτηση εργασίας.

Πολιτική αντιπαράθεση και ανησυχίες για ιδιωτικότητα



Η πρόταση έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Ο επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, χαρακτήρισε την ψηφιακή ταυτότητα «επικοινωνιακό τρικ που δεν θα σταματήσει τις βάρκες», ενώ το Reform UK μίλησε για «κυνική προσπάθεια παραπλάνησης των ψηφοφόρων».

Από την πλευρά τους, οργανώσεις πολιτικών ελευθεριών όπως η Big Brother Watch προειδοποιούν ότι το μέτρο θα περιθωριοποιήσει ακόμη περισσότερο τους ευάλωτους και τους παράτυπους μετανάστες, ενώ πάνω από 1,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη υπογράψει ηλεκτρονικό αίτημα κατά της εφαρμογής του. Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες δηλώνουν ότι οι πολίτες δεν πρέπει να «παραδίδουν τα προσωπικά τους δεδομένα για να ζουν την καθημερινότητά τους».

Κοινωνικές αντιδράσεις και δημοσκοπήσεις



Παρά την ιστορική δυσπιστία των Βρετανών απέναντι στις εθνικές ταυτότητες – αντίστοιχο σχέδιο του Τόνι Μπλερ στις αρχές του 2000 εγκαταλείφθηκε – μια πρόσφατη μέτρηση της Ipsos δείχνει ότι 57% των πολιτών τάσσονται υπέρ ενός συστήματος ψηφιακής ταυτότητας.

Ο Στάρμερ επιμένει ότι η εφαρμογή θα προσφέρει «τεράστια ευκαιρία για το Ηνωμένο Βασίλειο» και θα διευκολύνει την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών. Ωστόσο, η αντιπαράθεση γύρω από το μέτρο δείχνει ότι η μάχη μεταξύ Εργατικών και Reform για το ποιος θα καθορίσει την ατζέντα της μετανάστευσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη – με τις κάλπες του 2029 να πλησιάζουν και τις πολιτικές ισορροπίες να διακυβεύονται.