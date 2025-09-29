Τουλάχιστον 22 άτομα σκοτώθηκαν στη διάρκεια διαδηλώσεων στη Μαδαγασκάρη στις οποίες οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν βίαια, σύμφωνα με ανακοίνωση, την Κυριακή, από το γραφείο του επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων Βόλκερ Τουρκ δήλωσε σοκαρισμένος "από τις δολοφονίες και τους τραυματισμούς στις διαμαρτυρίες για το νερό και το ρεύμα".





Κάλεσε τις αρχές της χώρας να διασφαλίσουν τον σεβασμό της ελευθερίας της έκφρασης και της ειρηνικής συνάθροισης.

Οι θάνατοι σημειώθηκαν ύστερα από μέρες διαμαρτυριών κατά των συχνών περικοπών ρεύματος και της κακής

πρόσβασης στο νερό.





Το νησιωτικό έθνος του Ινδικού Ωκεανού, μεταξύ των φτωχότερων στον κόσμο, έχει βιώσει συχνές εξεγέρσεις από τότε που κέρδισε την ανεξαρτησία το 1960.



