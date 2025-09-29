Η σερβική Αστυνομία συνέλαβε 11 άτομα για πράξεις υποκινούμενες από μίσος που σημειώθηκαν στη Γαλλία και τη Γερμανία.

Σε αυτές περιλαμβάνονται παραβίαση εβραϊκών χώρων και τοποθέτηση κεφαλών χοίρων κοντά σε τζαμιά, ανακοίνωσαν οι αρχές τη Δευτέρα.

Η ομάδα των Σέρβων υπηκόων φέρεται να εκπαιδεύτηκε από έναν άλλο ύποπτο, «ενεργώντας υπό τις οδηγίες μιας ξένης υπηρεσίας πληροφοριών», ο οποίος «αυτή τη στιγμή διαφεύγει», ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του, χωρίς να διευκρινίζει την εθνικότητά τους.

«Στόχος τους ήταν επίσης να διαδώσουν ιδέες που υποστηρίζουν και υποκινούν μίσος, διακρίσεις και βία με βάση τις διαφορές», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Εννέα κεφάλια χοίρων, που θεωρούνται ακάθαρτα ζώα για το Ισλάμ, βρέθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου έξω από τζαμιά στο Παρίσι και την γύρω περιοχή, προκαλώντας οργή και ανησυχία για το αυξανόμενο μίσος κατά των μουσουλμάνων.

Στα τέλη Απριλίου, το Μνημείο του Ολοκαυτώματος, τρεις συναγωγές και ένα εστιατόριο στο Παρίσι μπογιατίστηκαν με πράσινη μπογιά. Τρεις Σέρβοι έχουν κατηγορηθεί και φυλακιστεί στη Γαλλία στο πλαίσιο της έρευνας.

Η ομάδα των 11 ατόμων θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για μια σειρά αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένων των φυλετικών διακρίσεων και της κατασκοπείας.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι, και στη Βελίκα Πλάνα, μια πόλη περίπου 100 χιλιόμετρα νότια, σε συντονισμό με τις υπηρεσίες ασφαλείας.



Πηγή: ΚΥΠΕ