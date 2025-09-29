Σκληρή γραμμή από εθνικιστές για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Με ανάρτησή του στο Χ, «ο Αρχιεπίσκοπος της Αμερικής Ελπιδόφορος ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ και τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης».

Τουρκικά ΜΜΕ κάνουν αναφορά στις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου με τις οποίες εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον Τούρκο Πρόεδρο για τη στάση του υπέρ της επαναλειτουργίας της Σχολής.

Οι Τούρκοι εθνικιστές αντιδρούν στην επαναλειτουργία

Η προτεινόμενη από τον Ντόναλντ Τραμπ επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης πυροδότησε, ωστόσο, πολιτικά πυρά στο εσωτερικό της Τουρκίας και νέα έξαρση εθνικισμού στη δημόσια σφαίρα.

Ο πρόεδρος του μικρού Κόμματος Νίκης, Ουμίτ Οζντάγ, αναφέρθηκε επικριτικά στο ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της Σχολής. Χαρακτήρισε το ζήτημα ως «θέμα που απειλεί την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Τουρκίας» και υποστήριξε ότι ο Πατριάρχης, ως Τούρκος πολίτης, επισκέφθηκε το Λευκό Οίκο και διατύπωσε παράπονα κατά της Τουρκίας στον Αμερικανό πρόεδρο. Αμέσως μετά, ο Τραμπ ζήτησε από τον πρόεδρο Ερντογάν να ανοίξει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Κίνδυνοι για το κύρος του κράτους

Ο Οζντάγ επέκρινε την απάντηση του Τούρκο προέδρου ότι «θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί» και τόνισε πως ενδεχόμενη επαναλειτουργία της Σχολής, εφόσον δεν υπαχθεί σε κρατικό θεσμικό πλαίσιο, θα υπονομεύσει το κύρος του τουρκικού κράτους και θα εξαλείψει κάθε έννοια εθνικής κυριαρχίας επί του «Ρωμαίικου Πατριαρχείου Φαναρίου», όπως το αποκάλεσε.

«Αν η Σχολή επαναλειτουργήσει ως αποτέλεσμα των πιέσεων του Πατριαρχείου και της απαίτησης του Τραμπ, και αν δεν υπάγεται σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, τότε το τουρκικό κράτος θα χάσει κάθε εξουσία πάνω στον Πατριάρχη του Φαναρίου», υποστήριξε.

Εθνική υπόθεση (και) η Χάλκη

Ο πρόεδρος του Κόμματος Νίκης υποστήριξε ακόμη πως μια τέτοια εξέλιξη θα έθετε σε αμφισβήτηση τις διατάξεις της Συνθήκης της Λωζάνης, κάνοντας παραλληλισμό με την περίοδο των διομολογήσεων του 19ου αιώνα, όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπό εξωτερικές πιέσεις, κατέστη εξαρτημένη και αποδυναμωμένη.

«Πρόκειται για εθνική υπόθεση και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτραπεί να συμβεί. Δεν είναι ένα μικρό ζήτημα· αφορά την κυριαρχία του τουρκικού έθνους και την ανεξαρτησία της Τουρκικής Δημοκρατίας», δήλωσε με έμφαση.

Θρησκευτική ελευθερία ή προσβολή εθνικής κυριαρχίας

Ο τουρκικός τύπος, από την άλλη πλευρά, φιλοξενεί και αναδεικνύει δηλώσεις που τονίζουν την επικινδυνότητα της διεθνούς διάστασης που μπορεί να πάρει η υπόθεση, καθώς θα επικυρώσει τις οικουμενικές φιλοδοξίες του Πατριαρχείου.

Τζουμχουριέτ: «Η επαναλειτουργία θα ενισχύσει τις οικουμενικές αξιώσεις»

Σύμφωνα με άρθρο της Τζουμχουριέτ υπό τον τίτλο: «Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης ξανά στην επικαιρότητα: Η επαναλειτουργία της θα ενισχύσει τις οικουμενικές αξιώσεις», ο πρέσβης ε.τ. Τουγκάι Ουλούτσεβίκ προειδοποιεί ότι η επαναλειτουργία της Σχολής δεν αποτελεί απλώς θρησκευτικό ζήτημα, αλλά ενδέχεται να δώσει στο “Ρωμαίικο Πατριαρχείο” το εργαλείο να διεκδικήσει διεθνή πολιτική και θρησκευτική επιρροή, σε επίπεδο παρόμοιο με το Βατικανό.

«Αν ανοίξει η Σχολή, τότε κινδυνεύουμε να δούμε να διαμορφώνεται ένα καθεστώς παρόμοιο με αυτό του Βατικανού. Θα αξιοποιηθεί σε επίπεδο διεθνούς προπαγάνδας, ακόμα και στα Ηνωμένα Έθνη, και θα δημιουργηθεί ευρύτερη πίεση μέσω της παγκόσμιας κοινής γνώμης», υποστηρίζει.

Γενί Τσαγρί: Ιστορική, νομική και πολιτική διάσταση

Άρθρο του ίδιου διπλωμάτη, του πρέσβη ε.τ. Τουγκάι Ουλούτσεβίκ, στον ιστότοπο Γενί Τσαγρί επιχειρεί να υπενθυμίσει την ιστορική και νομική βάση που καθιστά την επαναλειτουργία της Σχολής ευαίσθητο ζήτημα για το τουρκικό κράτος, ενώ επισημαίνει τον κίνδυνο δημιουργίας «οικουμενικής» δομής με πολιτικές προεκτάσεις πέραν της θρησκευτικής εκπαίδευσης.

«Σε περίπτωση επαναλειτουργίας της Σχολής, δεν θα είναι δυνατή η εξεύρεση επαρκούς αριθμού μαθητών από την τουρκική μειονότητα, και αναπόφευκτα η Διοίκηση της Σχολής θα ξεκινήσει την εισαγωγή φοιτητών από το εξωτερικό. Αυτό θα οδηγήσει στην απώλεια του χαρακτήρα της Σχολής ως ιδρύματος που εκπαιδεύει ορθόδοξους ιερείς της Τουρκίας, και θα της προσδώσει διεθνή, παγκόσμιο ή “οικουμενικό” χαρακτήρα», σημειώνει.

Γενί Άνκαρα: Οθωμανισμός και κυριαρχία

Το ζήτημα επανεξετάζεται από άλλα μέσα υπό το πρίσμα της εθνικής κυριαρχίας, με ιστορικές αναγωγές, που μπορεί να επηρεάσουν τη δομή του σημερινού κράτους.

Σύμφωνα με το δημοσιογράφο Ινάντς Ουισάλ σε άρθρο στον ιστότοπο Γενί Άνκαρα υπό τον τίτλο «Η απειλή των αρχών του Οθωμανισμού και η Ιερατική Σχολή της Χάλκης», η συζήτηση για την επαναλειτουργία της Σχολής αγγίζει βαθύτερα ζητήματα κυριαρχίας, υπονομεύοντας την ενότητα του έθνους-κράτους. Το άρθρο συνδέει τις τρέχουσες πιέσεις με το οθωμανικό σύστημα των μιλλέτ, όπου οι κοινότητες είχαν αυτονομία σε εκπαιδευτικά και θρησκευτικά θέματα, κάτι που σήμερα θα μπορούσε να διευκολύνει ξένες παρεμβάσεις.

«Η προσπάθεια επαναλειτουργίας της Ιερατικής Σχολής μπορεί να παρουσιαστεί ως “διόρθωση ενός ιστορικού λάθους”, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Το βήμα αυτό σηματοδοτεί την επιστροφή στην κληρονομιά του οθωμανικού πολυνομικού συστήματος με σύγχρονο ένδυμα και ενδέχεται να δημιουργήσει προνομιακές ζώνες στο εσωτερικό του τουρκικού δικαίου», αναφέρεται.