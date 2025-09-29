Σχεδόν 400 μετανάστες διασώθηκαν αυτό το σαββατοκύριακο σε διάφορες επιχειρήσεις διάσωσης στα ανοικτά των γαλλικών ακτών, ενώ προσπαθούσαν να περάσουν στη Βρετανία με αυτοσχέδια πλεούμενα, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές.

Το Σάββατο, περίπου 220 άνθρωποι διασώθηκαν και αποβιβάστηκαν στην Μπουλόν-σιρ-Μερ, τη Διέπη και το Καλαί (βόρεια). Δύο γυναίκες από τη Σομαλία έχασαν τη ζωή τους, παρά τις προσπάθειες ανάνηψής τους, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφριά και αρκετοί εμφάνισαν συμπτώματα υποθερμίας.

Χθες, Κυριακή, τουλάχιστον 176 μετανάστες διασώθηκαν, εκ των οποίων αρκετοί τραυματισμένοι. Ένας έφηβος που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε παραλία κατέληξε.

Ένας ακόμα μετανάστης εντοπίστηκε νεκρός το Σάββατο το πρωί στην Γκραβελίν (βόρεια). Ο θάνατός του μπορεί να επήλθε πριν από αρκετές ημέρες, σύμφωνα με την εισαγγελία της Δουνκέρκης.

Ο απολογισμός αυτός ανεβάζει σε τουλάχιστον 27 τον αριθμό των νεκρών σε τέτοιους είδους απόπειρες για παράνομη διέλευση στα γαλλοβρετανικά σύνορα από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα δεδομένα.

Παρά τη σταθερή ενίσχυση των γαλλικών μέσων για την αποτροπή τέτοιων διελεύσεων, με την οικονομική στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου, οι αναχωρήσεις συνεχίζονται αμείωτες: πάνω από 32.000 άνθρωποι έχουν καταφέρει να φθάσουν στις βρετανικές αρχές με μικρά πλεούμενα από τις αρχές του έτους, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ.

Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, 895 μετανάστες έφθασαν το Σάββατο στο Ηνωμένο Βασίλειο με 12 μικρά πλεούμενα, δηλαδή περίπου 75 άνθρωποι σε κάθε σκάφος, ένας πολύ υψηλός μέσο όρος.

Μια νέα μεταναστευτική συμφωνία μεταξύ του Λονδίνου και του Παρισιού, που τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο, προβλέπει τις ανταλλαγές μεταναστών μεταξύ των δύο χωρών επί της αρχής «ένας προς έναν»: για κάθε πρόσωπο που επιστρέφει από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λονδίνο δέχεται την είσοδο ενός άλλου από τη Γαλλία, δια της νόμιμης οδού.

Αλλά αυτή η συμφωνία, που έχει επικριθεί ιδιαιτέρως από τις μκο και αποτελεί πιθανό στόχο νομικών προσφυγών, έχει μόνο συμβολικό αντίκτυπο για την ώρα, καθώς δεν καταφέρνει ιδιαίτερα να αποτρέψει τη μεγάλη πλειονότητα των μεταναστών να επιχειρήσουν τον επικίνδυνο διάπλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - AFP

