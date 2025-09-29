Η διγλωσσία γύρω από το τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ φανερώνουν τις αντιφάσεις της τουρκικής πολιτικής ελίτ στη σκιά της συνάντησης Ερντογάν – Τραμπ.

Ο Χακάν Φιντάν άναψε φωτιές με μια δήλωση που υπονομεύει το αφήγημα περί «εγχώριου και εθνικού» μαχητικού αεροσκάφους, αποκαλύπτοντας την αμυντική εξάρτηση από τις ΗΠΑ και στο όπλο αυτό, που αναπτύσσει η Τουρκία.

«Το ζήτημα CAATSA με τις ΗΠΑ πρέπει να επιλυθεί. Πρέπει να λάβουν μέτρα τόσο για τα F-35 όσο και για τους κινητήρες του ΚΑΑΝ. Η άδεια για τον κινητήρα του ΚΑΑΝ είναι προς το παρόν σε αναμονή. Όταν υπάρχουν περιορισμοί με τις ΗΠΑ, αυτό θα μας ωθήσει προς άλλες εναλλακτικές στο διεθνές σύστημα», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών στην ενημέρωση τύπου, έπειτα από τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Το «εγχώριο και εθνικό» που δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο

Η αποκάλυψη ότι η Τουρκία αναζητά (και) τον κινητήρα του ΚΑΑΝ στις ΗΠΑ διαλύουν τον εσωτερικό μύθο περί αυτάρκειας και δίνει επιχείρημα στην τουρκική αντιπολίτευση να στηλιτεύσει την κυβέρνηση πως το αεροσκάφος που προβλήθηκε ως σύμβολο ανεξαρτησίας δεν μπορεί να πετάξει χωρίς αμερικανική άδεια.

Όπως σχολιάζει ο αρμόδιος τομεάρχης για την εξωτερική πολιτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CHP), Ναμίκ Ταν, «μας είπαν ότι το ΚΑΑΝ ήταν εξ ολοκλήρου εγχώριο και εθνικό. Αποδεικνύεται ότι δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να προμηθευτούμε τον κινητήρα του από το εξωτερικό».

«Ο Τραμπ τελικά τραβάει την καρέκλα από κάτω από τον Ερντογάν ή τον σπρώχνει κάτω από αυτήν;», αναρωτιέται εύγλωττα ο Ναμίκ Ταν.

Η παρέμβαση Γκιοργκούν και η κυβερνητική αμηχανία

Από την άλλη, η προσπάθεια του επικεφαλής της Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας, Χαλούκ Γκιοργκιούν να «διορθώσει» τις δηλώσεις Φιντάν αποκαλύπτει σήμερα στα τουρκικά ΜΜΕ την εσωτερική ασυνεννοησία.

Ο Γκιοργκιούν έγραψε στο Χ: «Τόσο το πρόγραμμα ΚΑΑΝ όσο και το πρόγραμμα εγχώριου κινητήρα προχωρούν σταθερά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα», διαψεύδοντας εμμέσως τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών.

Αλλά το ερώτημα στην τουρκική δημόσια συζήτηση παραμένει: ποιο αφήγημα είναι το αληθινό;

Τα άλυτα ερωτήματα της Ουάσιγκτον

Ο έγκριτος Τούρκος πολιτικός σχολιαστής, Μουράτ Γετκίν, θέτει το καίριο ερώτημα: τι έφερε τελικά ο Ερντογάν από τον Λευκό Οίκο, όταν τα κομβικά ζητήματα μένουν μετέωρα;

«Η καταγγελία του Χακάν Φιντάν για το ΚΑΑΝ: Τι συμφώνησε τελικά ο Ερντογάν με τον Τραμπ;» διερωτάται το Yetkin Report. Η ουσία είναι σκληρή: τα μεγάλα στρατηγικά αιτήματα της Άγκυρας έμειναν άλυτα, ενώ η εικόνα της αυτοδυναμίας του ΚΑΑΝ καταρρέει».

Οι αντιρρήσεις Μπαϊρακτάρ και η αμερικανική πίεση

Στο εσωτερικό μέτωπο επικρατεί κι άλλη διχογνωμία, υποστηρίζει ο αρμόδιος τομεάρχης για την εξωτερική πολιτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CHP), Ναμίκ Ταν. Ο γαμπρός του Ερντογάν και επικεφαλής της πανίσχυρης εταιρείας μαχητικών drones, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, διαφωνεί απέναντι στον εκσυγχρονισμό των F-16, από τη στιγμή που η Τουρκία αναπτύσσει το μαχητικό ΚΑΑΝ και θα είναι -θεωρητικά- έτοιμο σε λίγα χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αντιπολίτευσης, ο Μπαϊρακτάρ δεν υποστηρίζει την αγορά των F-16, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία έχει ήδη καταβάλει 1,5 δισ. δολάρια. Υποστηρίζει την προτεραιότητα στο ΚΑΑΝ και την εγχώρια ανάπτυξή του. Ωστόσο, Ουάσιγκτον και Κογκρέσο πιέζουν για ολοκλήρωση της συμφωνίας, θεωρώντας την πηγή εσόδων, σύμφωνα με τον Ναμίκ Ταν.