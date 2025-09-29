Το πλοίο «Johnny M» του στολίσκου Global Sumud, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, παρουσίασε βλάβη και άρχισε να μπάζει νερά στη Μεσόγειο. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με τον συντονισμό της Τουρκίας και τη συνδρομή της Τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου. Ανακοινώθηκε ότι το περιστατικό δεν θα επηρεάσει τη συνολική πορεία της αποστολής και ότι ο στόλος αναμένεται να φτάσει στη Γάζα εντός τεσσάρων ημερών.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, το «Johnny M», που έπλεε στη Μεσόγειο στο πλαίσιο της προσπάθειας μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, εξέπεμψε σήμα κινδύνου όταν το μηχανοστάσιό του άρχισε να παίρνει νερά και υπέστη βλάβη. Χάρη στον άμεσο συντονισμό της Τουρκίας και τη συμβολή της Τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου, οι επιβάτες του σκάφους απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Πανικός στους επιβάτες



Το πλοίο, που βρισκόταν στην περιοχή ανάμεσα στην Κρήτη, την Κύπρο και την Αίγυπτο, εξέπεμψε σήμα κινδύνου μέσω ασυρμάτου τις πρωινές ώρες. Ο καπετάνιος ανέφερε ότι το μηχανοστάσιο πλημμύριζε, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν πολίτες από το Λουξεμβούργο, τη Γαλλία, τη Φινλανδία, το Μεξικό και τη Μαλαισία.

Καθοριστικός ο ρόλος της Τουρκίας



Μετά τη γνωστοποίηση του περιστατικού, οι τουρκικές αρχές και η Ερυθρά Ημισέληνος κινητοποιήθηκαν άμεσα. Σε ανακοίνωση του στολίσκου Global Sumud, από λογαριασμό που διαχειρίζεται στις ΗΠΑ, τονίστηκε: «Χάρη στον ταχύ συντονισμό της τουρκικής κυβέρνησης και τη συμβολή της Τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου, η επιχείρηση εκκένωσης πραγματοποιήθηκε ομαλά». Η ανακοίνωση υπογράμμισε επίσης τον κρίσιμο ρόλο της Τουρκίας τόσο στην ασφαλή απομάκρυνση των επιβατών όσο και στη συνέχιση της αποστολής βοήθειας.





Küresel Sumud Filosu, “Johnny M” isimli gemide motor dairesinde meydana gelen su sızıntısı nedeniyle kısa süreli bir duraklama yaşamıştır. Söz konusu teknik sorun denizde giderilemediği için geminin seyrüsefere devam etmesi mümkün olmamıştır.



Filodaki tüm katılımcılar güvenli… pic.twitter.com/shsU0qxJpp — Global Movement To Gaza Türkiye (@gmtgturkiye) September 29, 2025

Turkish ships came to the aid of the “Johnny M”, a vessel travelling with the Global Sumud Flotilla, following technical issues on the boat. Flotilla members were also seen distributing aid supposedly received from the Turkish Red Crescent onboard.⁠

⁠

Turkish support came as… pic.twitter.com/OGXNnpKWiG — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) September 29, 2025

Η πορεία συνεχίζεται



Όπως ανακοινώθηκε, η καθυστέρηση στην επιχείρηση δεν θα επηρεάσει την αποστολή και ο στολίσκος προγραμματίζεται να φτάσει στον προορισμό του σε τέσσερις ημέρες.