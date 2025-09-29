Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν υποβάθμισε σήμερα την ενδεχόμενη υπέρπτηση ουγγρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον ουκρανικό εναέριο χώρο εκτιμώντας παράλληλα ότι η εμπόλεμη γειτονική του χώρα δεν είναι κυρίαρχη, εφόσον εξαρτάται από τη Δύση.

«Το να έχουν διασχίσει ή όχι τα σύνορα δύο, τρία ή τέσσερα ουγγρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν είναι το πρόβλημα», δήλωσε λέγοντας ότι «τείνει να πιστέψει τον υπουργό» Άμυνας Κρίστοφ Σαλάι-Μπομπρόβνιτσκι, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες.

«Ας πούμε ότι πέταξαν μερικά μέτρα μέσα στη χώρα, και λοιπόν;», πρόσθεσε σε ένα podcast το οποίο παρουσιάζει ο εκπρόσωπος του κόμματός του, υποστηρίζοντας ότι το Κίεβο θα πρέπει μάλλον «να ανησυχεί για τα drones» της Ρωσίας «στα ανατολικά σύνορά του».

«Η Ουκρανία δεν είναι μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα, εμείς είμαστε που την κρατάμε στην επιφάνεια, συνεπώς δε θα έπρεπε να συμπεριφέρεται σαν να ήταν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αν «η Δύση αποφάσιζε αύριο να μην δώσει πια ούτε ένα φιορίνι, η Ουκρανία θα κατέρρεε». Το φιορίνι είναι το νόμισμα της Ουγγαρίας.

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει πως «αναγνωριστικά drones, πιθανόν ουγγρικά» είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας.

Το Σάββατο, ο ούγγρος υπουργός Άμυνας είχε κάνει λόγο για «παντελώς αβάσιμους ισχυρισμούς».

Μολονότι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, η Ουγγαρία ενίσχυσε τις πολιτικές και οικονομικές σχέσεις της με τη Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Έχει σύνορα μήκους 140 χιλιομέτων με το δυτικό τμήμα της Ουκρανίας.

Η Ουγγαρία αρνείται να βοηθήσει στρατιωτικά το Κίεβο, παραλύει τις διαπραγματεύσεις του για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμποδίζει την υιοθέτηση κυρώσεων της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

