«Παρενόχλησε η Ελλάδα το στολίσκο Sumud; Τα τουρκικά UCAVs λοκαρίστηκαν», αναφέρει η φιλο-κυβερνητική εφημερίδα Τουρκιγέ, η οποία κατηγορεί την Αθήνα ότι ελληνικά μαχητικά «πραγματοποίησαν επιδρομές εναντίον της παρουσίας των τουρκικών UAV»., πάνω από τον στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Κατά το ρεπορτάζ, «τα ελληνικά αεροσκάφη κατευθύνθηκαν απευθείας προς τα (τουρκικά) αεροπορικά μέσα που πλησίαζαν τον στολίσκο».

Οι περιγραφές αφορούν στα Bayraktar TB2 και Bayraktar Akıncı. Όπως σημειώνεται, «το Bayraktar TB2 εκτελεί αποστολές επιτήρησης σε τακτικό επίπεδο, ενώ το Bayraktar Akıncı παρέχει στρατηγική επιτήρηση μεγάλης διάρκειας».

Η Ελλάδα στο πλευρό του Ισραήλ

Το πιο αιχμηρό αφήγημα, που καλλιεργείται, αφορά στη συνεργασία Αθήνας–Τελ Αβίβ, η οποία παρουσιάζεται ως κοινό μέτωπο κατά της Τουρκίας.

Τα τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι UAV τύπου IAI Heron, που χρησιμοποιούνται από τον ελληνικό στρατό, πέταξαν πάνω από τον στολίσκο.

«Αλλά Τα UCAVs της Τουρκίας επιτηρούν τον στολίσκο, Δεν μας άφησαν χωρίς προστασία, δεν θα μας αφήσουν. Έχουμε φιλικά μάτια από πάνω μας», υποστηρίζεται.

Με παραπομπή στην ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem Post, τα τουρκικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι «τα UCAVs της Άγκυρας παραμένουν στον αέρα για ώρες, παρακολουθώντας αδιάκοπα την ανθρωπιστική αποστολή στην περιοχή».

Η κοινή «γραμμή» Ισραήλ–Ελλάδας

Παράλληλα, γίνεται λόγος για ισραηλινό UAV που βομβάρδισε άλλο πλοίο βοήθειας, ενώ «ισραηλινό πολεμικό αεροσκάφος χρησιμοποίησε τον ελληνικό εναέριο χώρο».

Σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, «ο στολίσκος Sumud δέχτηκε αεροπορική επίθεση, ενώ έπλεε σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τα ελληνικά χωρικά ύδατα». Η συμμετοχή δύο ελληνικών εμπορικών πλοίων («Hadi» και «Uranus 2») παρουσιάζεται ως απόδειξη σύμπλευσης με το Τελ Αβίβ.

Όπως αναφέρεται, «οι εξελίξεις έφεραν στο προσκήνιο την ενίσχυση της στρατιωτικής και κατασκοπευτικής συνεργασίας Ελλάδας, Ισραήλ και Ελληνοκυπριακής Διοίκησης». Η προβολή της βάσης της Πάφου και των αεροδρομίων Λάρνακας–Πάφου ως «προγεφυρωμάτων του Ισραήλ» δείχνει την κατεύθυνση της τουρκικής ειδησεογραφίας.

Ο τουρκικός τύπος κορυφώνει τη ρητορική, καταγγέλλοντας συντονισμένη στρατιωτική δράση κατά των τουρκικών drones.

Τα UAVs τύπου Heron της Ελλάδας παρουσιάζονται ως «εργαλείο προκλητικής επιτήρησης» και η εντύπωση που συνάγεται είναι ότι η Ελλάδα «συμπράττει με το Ισραήλ σε μια στρατιωτικοποιημένη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας».