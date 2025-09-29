Η Ανατολική Μεσόγειος βιώνει τα τελευταία χρόνια μια νέα στρατηγική πραγματικότητα. Αυτό που ξεκίνησε ως περιστασιακή συνεργασία ανάμεσα στο Ισραήλ, την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε ένα πλέγμα μόνιμων στρατιωτικών, ενεργειακών και πληροφοριακών δομών, που δίνουν στο Ισραήλ σημαντικά πλεονεκτήματα στον περιφερειακό συσχετισμό δυνάμεων. Η ανάλυση που ακολουθεί, βασισμένη σε εκτενή μελέτη από του τουρκικό think tank SETA Foundation, επιχειρεί να φωτίσει τις πτυχές αυτής της νέας στρατηγικής πραγματικότητας και τις συνέπειές κυρίως για την Τουρκία.

Η εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων αεράμυνας, όπως το Barak MX, σε συνδυασμό με την πρόσβαση στις στρατιωτικές υποδομές της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετατρέπει το νησί σε στρατηγικό σημείο παρακολούθησης και πίεσης προς την Τουρκία. Παράλληλα, η μαζική απόκτηση ακινήτων και «χρυσών θεωρήσεων» από Ισραηλινούς πολίτες –υπολογίζονται σε περίπου 20.000– θεωρείται από αναλυτές μορφή «ήπιας ισχύος» με πιθανές δημογραφικές και πολιτικές προεκτάσεις.

Η Κύπρος στο επίκεντρο νέων ανταγωνισμών



Ο αναλυτής Hasan Yükselen (Fusion4Strategy) υποστηρίζει ότι η συμμαχία Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ προσφέρει στο Τελ Αβίβ γεωπολιτικό βάθος, στρατιωτικο-τεχνολογική υπεροχή και μοχλό πίεσης έναντι της Τουρκίας. Το Barak MX, όπως εξηγεί, λειτουργεί όχι μόνο ως επιχειρησιακό εργαλείο σε ενδεχόμενη σύγκρουση, αλλά κυρίως ως πολιτικό χαρτί σε καιρό ειρήνης, επεκτείνοντας την εμβέλεια των ισραηλινών ραντάρ σε όλη τη Μεσόγειο.

Ο Mustafa Caner (SETA & Πανεπιστήμιο Σακαρίας) θεωρεί πως η Κύπρος κινδυνεύει να μετατραπεί σε νέο μέτωπο της αντιπαράθεσης Ιράν–Ισραήλ, καθώς το νότιο τμήμα του νησιού χρησιμοποιείται από το Ισραήλ για στρατιωτικούς και πληροφοριακούς σκοπούς, την ώρα που η ΤΔΒΚ δεν προσφέρεται –όπως υποστηρίζει– για ανάλογες δραστηριότητες από τη Χαμάς ή τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Η Büşra Zeynep Özdemir (SETA) εστιάζει στην πρόκληση που θέτει το τρίγωνο Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ για το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Σύμφωνα με την ίδια, η συμμαχία αυτή αποκλείει την Τουρκία από τα ενεργειακά σχέδια της περιοχής, όπως ο αγωγός EastMed και τα ηλεκτρικά καλώδια διασύνδεσης, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία διαθέτει την πιο συμφέρουσα υποδομή και αγορά.

Ο αναλυτής αμυντικών θεμάτων Arda Mevlütoğlu υπογραμμίζει ότι το Barak MX, σε συνδυασμό με το ραντάρ ELM-2084, παρέχει στην Κύπρο και στο Ισραήλ δυνατότητες έγκαιρης προειδοποίησης και συλλογής πληροφοριών σε ακτίνα σχεδόν 500 χιλιομέτρων – καλύπτοντας ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Η εγκατάσταση ενός τόσο προηγμένου συστήματος από το Ισραήλ σε κράτος-μέλος της ΕΕ, τονίζει, δημιουργεί νέα δεδομένα και στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής άμυνας.

Τέλος, η καθηγήτρια Nurşin Ateşoğlu Güney (National Intelligence Academy) αναφέρεται στις πολιτικές διαστάσεις της εμβάθυνσης Κύπρου–Ισραήλ. Η μαζική εγκατάσταση Ισραηλινών πολιτών έχει προκαλέσει ανησυχία στο ΑΚΕΛ, που μιλά για «αλλοίωση» του χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά την ίδια, η αμερικανική υποστήριξη προς το τρίγωνο Ισραήλ–Κύπρος–Ελλάδα εντείνει την ανησυχία της Άγκυρας, η οποία επιχειρεί να δημιουργήσει αντισταθμιστικά μέτωπα μέσω της προσέγγισης με την Αίγυπτο και της συνεργασίας με τη Λιβύη.



Πληροφορίες για SETA Foundation



Το SETA (Foundation for Political, Economic and Social Research) είναι ένα τουρκικό think tank με έδρα την Άγκυρα. Ιδρύθηκε το 2006 και ασχολείται με την έρευνα και ανάλυση διεθνών σχέσεων, στρατηγικής, άμυνας, ενέργειας και κοινωνικών πολιτικών. Διαθέτει παραρτήματα σε Κωνσταντινούπολη, Ουάσιγκτον και Βερολίνο, ενώ θεωρείται στενά συνδεδεμένο με τις στρατηγικές προτεραιότητες της τουρκικής κυβέρνησης.