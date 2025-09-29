Με σκληρή γλώσσα απάντησε στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο Αραμαίος Χριστιανός ακτιβιστής Shadi Khalloul, κατηγορώντας την Οθωμανική Αυτοκρατορία για γενοκτονία εις βάρος του λαού του.

Σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), ο Khalloul υπενθύμισε ότι το 1915 οι Οθωμανοί διέπραξαν τη γενοκτονία των Αραμαίων Χριστιανών, γνωστή ως «Sayfo», ενώ κατηγόρησε και για το λιμό («Kafno» στα αραμαϊκά) που επιβλήθηκε στους Μαρωνίτες του Λιβάνου.

«Εσείς εκκαθαρίσατε εθνοτικά τους Χριστιανούς επειδή ήταν Χριστιανοί και εξακολουθείτε να κατέχετε την Αγία Σοφία, την οποία μετατρέψατε σε τζαμί. Εσύ είσαι ο τελευταίος που μπορεί να μιλά για γενοκτονίες» έγραψε χαρακτηριστικά, καλώντας την Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αραμαίων και να αποζημιώσει τα θύματα για τα εγκλήματα και τις αρπαγές γης.

Η αναφορά αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πιέσεων που δέχεται η Άγκυρα από οργανώσεις μειονοτήτων και ιστορικούς ερευνητές, οι οποίοι επισημαίνουν ότι η Τουρκία αποφεύγει συστηματικά να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες που διαπράχθηκαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στις αρχές του 20ού αιώνα, πέραν της διεθνώς αναγνωρισμένης γενοκτονίας των Αρμενίων.



