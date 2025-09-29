Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 84 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το αίτημα του Κιέβου για απόκτηση πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς στον πόλεμο της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τις ΗΠΑ να πουλήσουν πυραύλους Tomahawk σε ευρωπαϊκές χώρες, τους οποίους οι τελευταίες θα στείλουν στην Ουκρανία.

Ο Βανς δήλωσε στην τηλεοπτική εκπομπή Fox News Sunday ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα λάβει την «τελική απόφαση» για το αν θα δώσει το πράσινο φως για τη συμφωνία αυτή.

«Σίγουρα εξετάζουμε ορισμένα αιτήματα από τους Ευρωπαίους», τόνισε ο Βανς.

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν βεληνεκές 2.500 χλμ και θα αποτελούσαν ένα ισχυρό πλεονέκτημα στο οπλοστάσιο της Ουκρανίας καθώς αντεπιτίθεται σε συνεχή μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων και επιθέσεων με μη drones.

Μια τέτοια παράδοση όπλων σχεδόν σίγουρα θα θεωρηθεί από τη Ρωσία ως κλιμάκωση του πολέμου της στην Ουκρανία.

Στο παρελθόν, ο Τραμπ έχει απορρίψει αιτήματα της Ουκρανίας για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει απογοητευμένος από την άρνηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να καταλήξει σε μια ειρηνευτική συμφωνία για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Βανς είπε επίσης ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι σε στασιμότητα, με ελάχιστα εδαφικά κέρδη το τελευταίο διάστημα.

«Επιδιώκουμε ενεργά την ειρήνη από την αρχή της διακυβέρνησης μας, αλλά οι Ρώσοι πρέπει να ξυπνήσουν και να αποδεχτούν την πραγματικότητα. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν. Δεν έχουν πολλά να δείξουν», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters