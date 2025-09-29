Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από την επίθεση ενόπλου χθες Κυριακή σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας, ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε «άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών».

Αδιευκρίνιστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρο του δράστη ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν ο 40χρονος Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ. Ο ένοπλος οδήγησε το αυτοκίνητό του στην είσοδο μιας εκκλησίας Μορμόνων που βρίσκεται στην περιοχή Γκραντ Μπλανκ, και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως με τυφέκιο εφόδου, προτού πυρπολήσει το κτίριο. Ο 40χρονος, πρώην πεζοναύτης και βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ, έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

Διαβάστε επίσης: Επίθεση ενόπλου σε εκκλησία στο Μίσιγκαν - Ένας νεκρός και 9 τραυματίες (vids)

NOW: Active shooter at a church in Grand Blanc, Michigan. The building is on fire and the roof is beginning to collapse. Multiple victims confirmed via scanner.pic.twitter.com/5oStGOgfI7 — Noteworthy News (@newsnoteworthy) September 28, 2025

«Φαίνεται ότι πρόκειται για άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών στις ΗΠΑ», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Αυτή η επιδημία βίας στη χώρα μας πρέπει να σταματήσει αμέσως», τόνισε, λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την τοπική αστυνομική διεύθυνση, δέκα άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους. Αργότερα, στη διάρκεια έρευνας μέσα στην εκκλησία που καταστράφηκε από την πυρκαγιά, εντοπίστηκαν δύο πτώματα.

BREAKING: 🔴



Aerial photo shows the aftermath from the fire at The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Grand Blanc, Michigan.

Also, this is where a gunman opened fire, killing and injuring several people. pic.twitter.com/jTeqCc3vl4 — James (@Annar_11) September 28, 2025

Η επίθεση σε έναν χώρο λατρείας «είναι μια άνανδρη και εγκληματική πράξη», τόνισε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Σοκ και αποτροπιασμό εξέφρασε η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι σε δική της ανάρτηση στο Χ, προτρέποντας τους πολίτες να προσευχηθούν για τα θύματα της τραγωδίας.

Police in Michigan have identified the suspect in Sunday morning's shooting and fire during a packed service at The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Grand Blanc. At least two people were killed and eight others injured, officials said. https://t.co/WqJH33KNiO pic.twitter.com/J64d4VLB4S — ABC News (@ABC) September 28, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ