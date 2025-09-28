Το Ιράν καταδίκασε την Κυριακή ως «αδικαιολόγητη» την επαναφορά των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών για το πυρηνικό του πρόγραμμα, 10 χρόνια μετά το πάγωμά τους και μετά την κατάρρευση των συνομιλιών με τις δυτικές δυνάμεις.

«Η επανενεργοποίηση των ακυρωμένων ψηφισμάτων είναι νομικά αβάσιμη και αδικαιολόγητη... όλες οι χώρες πρέπει να απόσχουν από την αναγνώριση αυτής της παράνομης κατάστασης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα υπερασπιστεί σθεναρά τα εθνικά της δικαιώματα και συμφέροντα και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην υπονόμευση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του λαού της θα αντιμετωπίσει μια σθεναρή και κατάλληλη απάντηση», πρόσθεσε.

Παρά την επαναφορά των μέτρων, οι ηγέτες των δυτικών δυνάμεων σημειώνουν ότι οι δίαυλοι διαλόγου παραμένουν ανοιχτοί.

Η Κάγια Κάλλας, κορυφαία διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε την Κυριακή ότι «μια βιώσιμη λύση στο ιρανικό πυρηνικό ζήτημα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων», ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κάλεσε το Ιράν να «αποδεχτεί τις άμεσες συνομιλίες, που θα διεξαχθούν με καλή πίστη».

Η Τεχεράνη ανακάλεσε τους Πρέσβεις της από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία για διαβουλεύσεις. Ωστόσο, ο Ιρανός Πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να αποχωρήσει από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων.

Το Ισραήλ χαιρέτισε την επαναφορά των κυρώσεων, λέγοντας ότι αποτελούν άμεση απάντηση σε αυτό που αποκάλεσε παραβιάσεις που διαπράττει η Ισλαμική Δημοκρατία στο πυρηνικό της πρόγραμμα. «Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη σε απάντηση στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Ιράν, ιδίως στο στρατιωτικό πυρηνικό του πρόγραμμα», δήλωσε το Yπουργείο Εξωτερικών στο X.

Ρωσία και Κίνα προσπάθησαν να αναβάλουν τις κυρώσεις μέχρι τον Απρίλιο, όμως η πρότασή τους δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αρκετές ψήφους στο Συμβούλιο Ασφαλείας την Παρασκευή, με αποτέλεσμα τα μέτρα να τεθούν σε ισχύ τα χαράματα της Κυριακής. Η Ρωσία ξεκαθάρισε ότι δε θα εφαρμόσει κυρώσεις, λέγοντας ότι τις θεωρεί άκυρες.

Η Γερμανία, η οποία πυροδότησε την επιστροφή των κυρώσεων μαζί με τη Βρετανία και τη Γαλλία, ανέφερε ότι «δεν είχε άλλη επιλογή», καθώς το Ιράν δεν συμμορφωνόταν με τις υποχρεώσεις του, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Η οικονομική πίεση φάνηκε ήδη την Κυριακή, όταν το ιρανικό ριάλ υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό έναντι του αμερικανικού δολαρίου στη μαύρη αγορά, διαπραγματευόμενο περίπου στα 1,12 εκατομμύρια ανά δολάριο, σύμφωνα με τους ιστότοπους παρακολούθησης συναλλάγματος Bonbast και AlanChand.

