Η Κνέσετ, το κοινοβούλιο του Ισραήλ, συζητά σήμερα, παρά τις ενστάσεις, το νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε ο Yπουργός Δικαιοσύνης Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και το οποίο προνοεί την επιβολή της θανατικής ποινής σε καταδικασμένους για τρομοκρατικές πράξεις.

Η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας της Κνέσετ, είχε αναβάλει αρκετές φορές τη συζήτηση της πρότασης με την πιο πρόσφατη, στις αρχές Σεπτεμβρίου, να αποφασίζεται κατόπιν αιτήματος του Γκαλ Χιρς, του κυβερνητικού συντονιστή για τους ομήρους και τους αγνοούμενους.

Ο Χιρς, εκφράζοντας και τη θέση πολλών συγγενών ομήρων, είχε υποστηρίξει ότι ο χρόνος της συζήτησης θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους ομήρους στη Γάζα, ιδίως μετά που το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας.

Ο Μπεν Γκβιρ δήλωσε ότι συνεργάτες του Πρωθυπουργού Νετανιάχου του ζήτησαν να αναβάλει εκ νέου τη συζήτηση αλλά εκείνος αρνήθηκε. «Η απάντηση είναι ένα μεγάλο όχι», δήλωσε.

Αξίζει να σημειωθεί το Ισραήλ, εάν και δεν κατάργησε τη θανατική ποινή διατηρώντας την ουσιαστικά στον ποινικό κώδικα, δεν την έχει εφαρμόσει, με μοναδική εξαίρεση την εκτέλεση του Άντολφ Άιχμαν του επονομαζόμενου και Αρχιτέκτονα του Ολοκαυτώματος το 1962. Ο Άιχμαν είναι απαχθεί από τη Μοσάντ στην Αργεντινή και μεταφέρθηκε στο Ισραήλ, όπου καταδικάστηκε σε θάνατο και απαγχονίστηκε.

Πηγή: ΚΥΠΕ