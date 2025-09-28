Η επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ στην Τεχεράνη δεν πρέπει να σημαίνει το «τέλος της διπλωματίας με το Ιράν», δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Ο ΟΗΕ επανέφερε τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν…λόγω του πυρηνικού του προγράμματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ακολουθήσει» χωρίς καθυστέρηση, όπως παραδοσιακά κάνει «αλλά μια βιώσιμη λύση στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω των διαπραγματεύσεων και της διπλωματίας», τόνισε η Κάλας σε ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ