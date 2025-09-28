Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε σήμερα τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να αποτρέψει την αναβίωση μηχανισμών για την εφαρμογή κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών, μετά την επαναφορά τους σε βάρος της Τεχεράνης.

«Σας καλούμε να αποτρέψετε την όποια προσπάθεια να αναβιώσουν οι μηχανισμοί κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Κυρώσεων και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων», ανέφερε ο Αραγτσί σε επιστολή που αναρτήθηκε στο Χ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αναγνωρίσει καμία προσπάθεια για την παράταση, αναβίωση ή εφαρμογή των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Οι κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος του Ιράν, για μη τήρηση των δεσμεύσεων της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ στις 3 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος), δέκα χρόνια μετά την άρση τους.

Διαβάστε ακόμη: Ο ΟΗΕ επανέφερε τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ