Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του παρέλαβε από το Ισραήλ ένα αντιαεροπορικό σύστημα Patriot, έναν εξοπλισμό αμερικανικής κατασκευής υψηλού κόστους και αναγκαίου για την απώθηση των επιθέσεων ρωσικών πυραύλων εναντίον της χώρας.

«Ένα ισραηλινό σύστημα (Patriot) λειτουργεί στην Ουκρανία, λειτουργεί εδώ και έναν μήνα», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, χωρίς να διευκρινίσει εάν το Κίεβο το αγόρασε ή το απέκτησε δωρεάν.

Επιπλέον, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε πως Ουκρανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι θα επισκεφθούν τις ΗΠΑ στα τέλη Σεπτεμβρίου ή τον Οκτώβριο για συνομιλίες με επίκεντρο την οικονομία και τα όπλα.

Ο Ζελένσκι βρισκόταν στις ΗΠΑ αυτήν την εβδομάδα, όπου συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Είπε πως μοιράζεται με τον Αμερικανό πρόεδρο «μια κάποια εικόνα του τι θα μπορούσε να γίνει» ως απάντηση στις ρωσικές ενέργειες, ενώ δεσμεύτηκε να ανταποδώσει εάν η Μόσχα προκαλέσει ένα μπλακάουτ στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ