Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία του αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Γάζα, στέλνοντας μήνυμα στήριξης προς τον λεγόμενο «Στόλο Σουμούντ», που αυτή την ώρα πλέει στη Μεσόγειο με κατεύθυνση την Παλαιστίνη.

«Στην Παλαιστίνη υπάρχουν αμέτρητοι πόνοι, δράματα και σφαγές που δεν προβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «οι αντιδράσεις και οι φωνές αγωνίας που υψώνονται από συνειδητοποιημένους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο δίνουν ελπίδα στη Γάζα».

Ο Ταγίπ Ερντογάν συνέδεσε το μήνυμά του με τις εργασίες του Φόρουμ Διπλωματίας, που διεξάγεται αυτές τις ημέρες, σημειώνοντας «Την ώρα που πραγματοποιούμε το Φόρουμ, ο Στόλος Σουμούντ έχει ανοίξει τα πανιά του και κατευθύνεται προς τη Γάζα».

Καταλήγοντας, απέστειλε χαιρετισμό στους ακτιβιστές που συμμετέχουν στην αποστολή, χαρακτηρίζοντάς τους «ταξιδιώτες της ελπίδας» απέναντι στην «κρατική τρομοκρατία του Ισραήλ». «Ευχόμαστε ο Αλλάχ να ανοίξει τον δρόμο τους και να τους προστατεύει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Turkish President Erdogan sends greetings to hopeful passengers of Global Sumud Flotilla facing "Israeli state terror", adds "May God protect and guide them" pic.twitter.com/jocylKHJYg — TRT World (@trtworld) September 27, 2025