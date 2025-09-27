Η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΔΠΕ) αποφάσισε το Σάββατο να άρει τη μερική αναστολή συμμετοχής της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, η οποία είχε επιβληθεί μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Η απόφαση, που ελήφθη στη γενική συνέλευση της ΔΠΕ στη Σεούλ, ανοίγει τον δρόμο για τους Ρώσους και τους Λευκορώσους αθλητές να αγωνιστούν με τις δικές τους σημαίες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνου-Κορτίνας τo 2026, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο και την κατοχή στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η απόφαση για το ποιες χώρες θα αγωνιστούν στα έξι αθλήματα της διοργάνωσης, αφορά τις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες, οι οποίες μέχρι στιγμής διατηρούν την απαγόρευση συμμετοχής σε Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές.

«Αυτή η απόφαση σημαίνει ότι οι Εθνικές Παραολυμπιακές Επιτροπές Λευκορωσίας και Ρωσίας ανακτούν πλέον πλήρη δικαιώματα και προνόμια που τους αναλογούν ως μέλη της ΔΠΕ», ανέφερε η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της.

«Η ΔΠΕ θα συνεργαστεί με τα δύο εμπλεκόμενα μέλη για να θέσει σε εφαρμογή πρακτικές ρυθμίσεις για αυτό το συντομότερο δυνατό», προσθέτει.

Η Ρωσική Παραολυμπιακή Επιτροπή χαιρέτισε την κίνηση, χαρακτηρίζοντάς την «δίκαιη απόφαση» και «παράδειγμα του πώς τα δικαιώματα των αθλητών πρέπει να προστατεύονται χωρίς διακρίσεις για εθνικούς ή πολιτικούς λόγους».

Για να είναι επιλέξιμος για τη χειμερινή διοργάνωση, κάθε αθλητής πρέπει να έχει ενεργή άδεια για την περίοδο 2025-26 από τις διεθνείς ομοσπονδίες του για αλπικό σκι, ανώμαλο σκι, σνόουμπορντ, δίαθλο, χόκεϊ επί πάγου για άτομα με αναπηρία, καθώς και για κέρλινγκ με αμαξίδιο.

Η ρωσική σημαία δεν έχει εμφανιστεί στους Παραολυμπιακούς Αγώνες από την διοργάνωση του 2014 στο Σότσι, δηλαδή σε ρωσικό έδαφος.

Στο Ρίο το 2016, η ΔΠΕ απέκλεισε τη χώρα λόγω σκανδάλου με ντόπινγκ. Για τους ίδιους λόγους, Ρώσοι αθλητές αγωνίστηκαν με ουδέτερη σημαία στην Πιονγκτσάνγκ το 2018 και στο Τόκιο το 2021.

Η ΔΠΕ είχε αποκλείσει τις Παραολυμπιακές Επιτροπές της Ρωσίας και της Λευκορωσίας από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου του 2022.

Σε ορισμένους Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές επετράπη να αγωνιστούν στους Θερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι υπό ουδέτερη σημαία και αυστηρούς όρους ουδετερότητας.

Η τελευταία απόφαση της ΔΠΕ έρχεται οκτώ ημέρες αφότου η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ενέκρινε την παρουσία Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνου-Κορτίνας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αγωνιστούν υπό ουδέτερη σημαία και θα πληρούν τους όρους ουδετερότητας.

