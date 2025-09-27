Ανησυχία προκαλούν οι πληροφορίες για σοβαρή βλάβη που υπέστη το ρωσικό υποβρύχιο Novorossiysk, το οποίο επιχειρεί στη Μεσόγειο και διαθέτει δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών όπλων.

Σύμφωνα με το ρωσικό Telegram κανάλι VChk-OGPU, στο σκάφος μήκους 74 μέτρων παρουσιάστηκε βλάβη στο σύστημα καυσίμων, με αποτέλεσμα να σημειωθεί διαρροή στο εσωτερικό του. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται κρίσιμη, καθώς εκτιμάται ότι υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Το πλήρωμα, χωρίς την παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού και ανταλλακτικών, επιχείρησε να επιδιορθώσει τη βλάβη, χωρίς όμως να καταφέρει να την ελέγξει. Ως έσχατη λύση, φέρεται να εξετάζεται η απελευθέρωση καυσίμων στη θάλασσα.

Το υποβρύχιο εθεάθη την Παρασκευή να πλέει στην επιφάνεια κοντά στα στενά του Γιβραλτάρ, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για την κρισιμότητα του προβλήματος.

Υπενθύμιση της τραγωδίας του Kursk

Το περιστατικό ξύπνησε μνήμες από το ναυτικό δυστύχημα του Kursk το 2000, όταν κατά τη διάρκεια άσκησης στο Μπάρεντς δύο εκρήξεις οδήγησαν στη βύθιση του ρωσικού υποβρυχίου και τον θάνατο 118 ναυτών.

Το προφίλ του Novorossiysk

Το Novorossiysk ανήκει στον Στόλο της Μαύρης Θάλασσας και είναι εξοπλισμένο με πυραύλους Kalibr, οι οποίοι μπορούν να φέρουν και πυρηνικές κεφαλές. Διαθέτει πλήρωμα 52 ατόμων και έχει αυτονομία 45 ημερών σε κατάδυση.

Το υποβρύχιο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τη διεθνή επικαιρότητα. Τον Αύγουστο του 2024, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι βύθισε το αδελφό σκάφος Rostov-on-Don, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό είχε εντοπίσει και παρακολουθήσει το Novorossiysk στη Μάγχη.