Άκυρα και στερούμενα νομικής ισχύς χαρακτηρίζει τα τουρκολιβυκά μνημόνια η Αίγυπτος, τονίζοντας ότι δεν τα αναγνωρίζει, καθώς παραβιάζουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως αυτά θεμελιώνονται από το Διεθνές Δίκαιο.

Με ρηματική διακοίνωση στα Ηνωμένα Έθνη, το Κάιρο καταγγέλλει στον ΟΗΕ το παράνομο τουρκολιβυκο μνημόνιο, απορρίπτει ρητώς τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας όπως αυτά αποτυπώνονται στους σχετικούς χάρτες, και αρνείται να αναγνωρίσει κάθε διεκδίκηση επί της ΑΟΖ και της Υφαλοκριπιδας της.

Η Αίγυπτος δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της, τα οποία θεμελιώνονται επί του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και καταγγέλλει στον ΟΗΕ το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Με ρηματική διακοίνωση της 8ης Σεπτεμβρίου η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αιγύπτου στα Ηνωμένα Έθνη απορρίπτει ρητώς τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας, όπως δηλώθηκαν και αποτυπωθήκανε σχετικούς χάρτες διότι επικαλύπτουν την Δυτική θαλάσσια οριογραμμή της.

Επιπλέον, καταγγέλλει το προς Ανατολή διεκδικούμενο θαλάσσιο όριο, καθώς τοποθετείται εξ ολοκλήρου εντός Αιγυπτιακής θαλάσσιας ζώνης, παραβιάζεται την κυριαρχία της επί των χωρικών υδάτων και της συνορεύουσας ζώνης της, καθώς και τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην ΑΟΖ της και στην Υφαλοκρηπίδα της.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη λιβυκή διαμαρτυρία κατά του Διεθνούς διαγωνισμού της Ελλάδας για έρευνες νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Η Αίγυπτος απορρίπτει και αρνείται να αναγνωρίσει κάθε διεκδίκηση επί της ΑΟΖ και της Υφαλοκρηπίδας της, τονίζοντας ότι τέτοιες διεκδικήσεις δεν λαμβάνουν υπόψη τα εγγενή και αναφαίρετα κυριαρχικά της δικαιώματα στις θαλάσσιες περιοχές που εκτείνονται από τις γραμμές βάσης της στη Μεσόγειο.

Η Αίγυπτος απορρίπτει το μνημόνιο συνεργασίας. που υπεγράφη τον Ιούνιο μεταξύ της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης και της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου, το οποίο προβλέπει γεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες σε θαλάσσιες περιοχές καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα εντός των θαλασσίων ορίων της, βάσει του μνημονίου αυτού.

Επαναλαμβάνει ότι δεν αναγνωρίζει τα τουρκολιβυκο μνημόνια του 2019 και του 2022, χαρακτηρίζοντας τα ως άκυρα και στερούμενα νομικής ισχύς.

Τέλος, το Κάιρο διακηρύσσει την προθυμία και δέσμευση του να συνεργαστεί και να διαπραγματεύσεις κακόπιστο με τα γειτονικά κράτη για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στην βάση του Διεθνούς Δικαίου και δίκαιων λύσεων που εξυπηρετούν τα κοινά συμφέροντα.

