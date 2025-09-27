Αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Αρχής επέκρινε έντονα σήμερα την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στον ΟΗΕ, λέγοντας ότι ήταν "γεμάτη από ψέματα και διαστρεβλώσεις".

"Ήταν η ομιλία ενός ηττημένου άνδρα, ενός απελπισμένου ηγέτη που προσπάθησε για άλλη μια φορά να συσπειρώσει μια Δύση η οποία παίρνει όλο και περισσότερες αποστάσεις από ένα γενοκτονικό κράτος, που χρησιμοποιεί τον φόβο ως το μόνο επιχείρημα", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άντελ Άτιεχ, διευθυντής του Τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών.

"Η ομιλία αυτή δεν έδειξε ούτε όραμα ούτε προοπτική: αποτύπωσε μόνο μια αυξανόμενη απομόνωση, μια φυγή και την αγωνία μιας δύναμης που ξέρει ότι βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας", πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του Ιράν διαβεβαιώνει πως θα υποστηρίξει οποιοδήποτε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας

Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι η Τεχεράνη θα υποστηρίξει οποιαδήποτε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος πως είναι εφικτή η επίτευξη μιας τέτοιας συμφωνίας στο εγγύς μέλλον.

«Οποιαδήποτε συμφωνία μπορεί να τερματίσει αυτήν την τραγωδία, που μπορεί να σώσει ζωές, που μπορεί να σταματήσει την πείνα που μαστίζει γυναίκες και παιδιά, θα την υποστηρίξουμε ολόψυχα», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν – το οποίο υποστηρίζει την παλαιστινιακή αντίσταση, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς.

Διαδήλωση στη Νέα Υόρκη κατά του πολέμου στη Γάζα

Χιλιάδες διαδηλωτές, που τάσσονται κατά του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έκαναν πορεία σήμερα στη Νέα Υόρκη, την πόλη στην οποία βρισκόταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες, φορούσαν μαντίλες και στα πλακάτ τους είχαν γράψει συνθήματα όπως «Ελεύθερη Παλαιστίνη», «Σταματήστε τη λιμοκτονία στη Γάζα» και «Εμπάργκο όπλων τώρα», σύμφωνα με πλάνα από βίντεο. Συγκεντρώθηκαν στην Τάιμς Σκουέρ και στη συνέχεια έκαναν πορεία προς το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών.

«Νετανιάχου, δεν μπορείς να κρυφτείς, σε κατηγορούμε για γενοκτονία», φώναζαν.

Στην ομιλία του ο Νετανιάχου κατήγγειλε τις δυτικές χώρες που ενστερνίστηκαν την ιδέα δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους. Αντιπρόσωποι πολλών χωρών αποχώρησαν από την αίθουσα όταν ανέβηκε στο βήμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP