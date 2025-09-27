

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να άρει τους περιορισμούς για τη χρήση αμερικανικών οπλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς για πλήγματα εντός της Ρωσίας, ωστόσο δεν δεσμεύτηκε ότι θα το κάνει, στη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες την Τρίτη.

Την πληροφορία αυτή μετέφερε σήμερα η εφημερίδα Wall Street Journal.

Το πρακτορείο Reuters που την αναμετέδωσε διευκρίνισε ότι δεν ήταν σε θέση να την επαληθεύσει

Η διαρροή έρχεται έπειτα από τις αποκαλύψεις του αμερικανικού ιστοτόπου Axios πως ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ, αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk (Τόμαχοκ), οι οποίοι μπορούν να πλήξουν ακόμα και την Μόσχα, και αυτό προκειμένου να αναγκάσει τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να συνάψει ειρήνη.

Το αίτημα του Ζελένκσι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Τραμπ αυτήν την εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Σε συνέντευξή του στο δίκτυο Axios, o Zελένσκι δήλωσε πως αιτήθηκε όπλα μεγάλου βεληνεκούς, χωρίς να τα κατονομάζει.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters

