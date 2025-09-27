Η πρόταση της Ρωσίας και της Κίνας να αναβληθεί για έξι μήνες η επανεπιβολή των κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν δεν πέρασε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αφού μόνο τέσσερις χώρες υπερψήφισαν το σχέδιο ψηφίσματος.

Εννέα από τις 15 χώρες του ΣΑ την καταψήφισαν και δύο απείχαν.

Όλες οι κυρώσεις που είχε επιβάλει ο ΟΗΕ στο Ιράν θα τεθούν και πάλι σε εφαρμογή τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (03.00 ώρα Ελλάδας) αφού η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία κατηγόρησαν την Τεχεράνη ότι παραβίασε τη συμφωνία του 2015 η οποία στόχευε να την αποτρέψει να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα.

Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Η Ρωσία υποστήριξε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι η επιβολή εκ νέου των κυρώσεων μπορεί να έχει πολύ δυσάρεστες συνέπειες και να οδηγήσει σε κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ενώ η Κίνα είπε ότι το Ιράν έστειλε «κατ’ επανάληψη θετικά σήματα» στους Ευρωπαίους και ότι η αναβολή των κυρώσεων θα αφήσει ανοιχτό ένα παράθυρο στη διπλωματία.

Η Γαλλία ωστόσο απάντησε ότι το Ιράν δεν έκανε κάποια συγκεκριμένη χειρονομία και προτίμησε να αναβάλει τα πάντα, διαβεβαιώνοντας όμως ότι η επιβολή των κυρώσεων δεν σημαίνει και τον τερματισμό των διπλωματικών προσπαθειών.

Το Ιράν δεν θα αποχωρήσει από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων παρά την επαναφορά των κυρώσεων, δηλώνει ο ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν

Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή ότι η χώρα του δεν θα αποχωρήσει από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) παρά την επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Δεν σκοπεύουμε να αποχωρήσουμε από την NPT», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προειδοποιώντας τους ισχυρούς της Δύσης ότι βρίσκουν «πρόσχημα» για να προκαλέσουν ανάφλεξη στην περιοχή.

Το Ιράν υπερασπίζεται το κυριαρχικό δικαίωμά του να διαθέτει πυρηνικό πρόγραμμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως για την παραγωγή ενέργειας. Αρνείται κατηγορηματικά πως επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, ενώ επισημαίνει πως οι αμυντικές του ικανότητες δεν μπορούν να τίθενται υπό διαπραγμάτευση σε συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ρωσία: Δεν υπάρχει επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης

Η Ρωσία διεμήνυσε ότι δεν υπάρχει επαναφορά κυρώσεων σε βάρος του Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπονοώντας ότι δεν θα υιοθετήσει τις κυρώσεις του ΟΗΕ που τίθενται ξανά σε ισχύ σήμερα.

«Δεν υπάρχει snapback (σ.σ. διαδικασία επαναφοράς των κυρώσεων) ούτε πρόκειται να υπάρξει. Οποιαδήποτε προσπάθεια αναβίωσης αντι-ιρανικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ίσχυαν πριν από το 2015 είναι άκυρη», δήλωσε ο ρώσος αναπληρωτής πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Ντμίτρι Πολιάνσκι, παρά την απόρριψη από το Σ.Α. της πρότασης για αναβολή της επιβολής κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP