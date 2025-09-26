Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε να του παραχωρηθεί το σύστημα πυραύλων Tomahawk, με στόχο να του δοθεί η δυνατότητα να πλήξει στόχους μέσα στη Ρωσία, μέχρι και την Μόσχα.

Ο Ζελένσκι είπε ότι αν η Ρωσία γνωρίζει πως η Ουκρανία έχει τέτοιο όπλο, αυξάνεται η πίεση για να καθίσει στο τραπέζι των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων — ακόμα και αν τελικά δεν το χρησιμοποιήσει.

Πρόκειται για πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς, πιο αποδοτικός από τα όπλα που έχουν έως τώρα δοθεί στην Ουκρανία, με δυνατότητα κάλυψης μεγαλύτερης εμβέλειας και ισχυρότερη κρούση.

Ο Ζελένσκι σημείωσε επίσης ότι ο Τραμπ του απάντησε ότι «θα το δουλέψουμε» όταν του έκανε το αίτημα για το σύστημα.

Υπάρχουν όμως ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση και για τα αποθέματα των ΗΠΑ, καθώς η παραγωγή τέτοιων πυραύλων απαιτεί μεγάλο χρόνο.

Τέλος, ο Ζελένσκι προειδοποίησε τους Ρώσους ότι αν αρνηθούν να τερματίσουν τον πόλεμο, ας βρίσκουν καταφύγια — «θα τα χρειαστούν».

