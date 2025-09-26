Οξεία κριτική για την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, θέτοντας στο στόχαστρο τον τρόπο που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαχειρίστηκε τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Οζγκιούρ Οζέλ, σχολιάζοντας τη συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του στην Ουάσιγκτον, υποστήριξε ότι το παλαιστινιακό ζήτημα δεν τέθηκε καν στο τραπέζι, ενώ τόνισε ότι η Τουρκία υποβιβάστηκε από στρατηγικό σύμμαχο σε «πελάτη», αφήνοντας αιχμές για σιωπή και παραχωρήσεις σε εθνικά θέματα της χώρας.

Οκτώ παραχωρήσεις προς τις ΗΠΑ

Με ιδιαίτερη έμφαση ο Οζέλ ανέφερε ότι ο Ερντογάν προχώρησε σε οκτώ διαφορετικές παραχωρήσεις προς την Ουάσιγκτον.

«Στο τέλος της ημέρας, το μόνο που έχουμε είναι η υπόσχεση νομιμότητας. Ωστόσο, η νομιμότητα προέρχεται από το έθνος», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ανέλυσε δε ότι οι παραχωρήσεις αυτές αφορούν την αγορά αεροσκαφών Boeing, συμφωνίες για υγροποιημένο φυσικό αέριο, εκμετάλλευση σπάνιων γαιών, συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και τη Σχολή της Χάλκης. Ουσιαστικά, παρουσίασε έναν κατάλογο εξαρτήσεων που, όπως είπε, δεν εξυπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα.

«Η Τουρκία πρέπει να είναι σύμμαχος, όχι πελάτης»

Ο ηγέτης του CHP τόνισε με έμφαση ότι η χώρα οφείλει να ακολουθήσει ανεξάρτητη και ισχυρή εξωτερική πολιτική.

«Αντί να βασιζόμαστε στους επαίνους ενός ηγέτη, όπως ο Τραμπ, θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια στάση που να προστατεύει τα συμφέροντα της χώρας μας», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει χάσει την ισορροπία της στις διεθνείς της σχέσεις.