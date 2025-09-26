Με τόνο απόλυτο και ενισχυμένη αυτοπεποίθηση επέστρεψε ο Τούρκος πρόεδρος από τη συνάντηση με Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Η επίσκεψη φαίνεται να αναβάθμισε τη θέση της Τουρκίας ως περιφερειακής δύναμης που καθορίζει τους όρους του παιχνιδιού.

«Γυρνάμε ικανοποιημένοι»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίζεται ικανοποιημένος από τη συνάντηση και έστειλε μήνυμα σταθερής συνεργασίας με την Ουάσιγκτον.

"Ο κ. Τραμπ και η αντιπροσωπεία του μας υποδέχτηκαν πολύ θερμά στο Λευκό Οίκο και φεύγουμε ικανοποιημένοι. Ήταν μια επίσκεψη τόσο όμορφη που δεν μπορεί να αμαυρωθεί από τις λάσπες που πετάχτηκαν".

Πρόβαλε ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα και εμφάνισε πρόοδο στις επαφές του με τον «παλιό του φίλο».

"Ο κύριος πρόεδρος και εγώ πραγματοποιήσαμε τις συνομιλίες μας σε μια ειλικρινή, εποικοδομητική και παραγωγική ατμόσφαιρα. Εξάλλου, η σχέση μας με τον κύριο Τραμπ είναι, όπως είναι γνωστό, πολύ καλή από παλιά", είπε, αναγνωρίζοντας ότι «φυσικά, δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν όλα τα ζητήματα σε μία μόνο συνάντηση. Ωστόσο, αυτή η επαφή μας οδήγησε σε σημαντική πρόοδο σε πολλά θέματα».

Ανατολική Μεσόγειος – διεκδικήσεις χωρίς εκπτώσεις

Με τον αέρα της Ουάσιγκτον, ο Ερντογάν μίλησε για την Ανατολική Μεσόγειο σε απόλυτο τόνο, επιμένοντας στο δικαίωμα της Τουρκίας να έχει καθοριστικό λόγο στις εξελίξεις.

"Η προσέγγισή μας όσον αφορά τους πόρους της Μεσογείου είναι σαφής. Παίρνουμε το μερίδιο που μας αναλογεί από αυτούς τους πόρους και συνεργαζόμαστε με τους γείτονές μας με βάση την αρχή του win win. Η αποφασιστική στάση της Τουρκίας οδηγεί σε αναθεώρηση των υπολογισμών στην περιοχή. Η Τουρκία είναι πλέον μία δύναμη με ισχυρό λόγο, ικανή να αποφασίζει και να καθορίζειτις ισορροπίες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», τόνισε, στέλνοντας μήνυμα σε όλους τους παίκτες της περιοχής ότι δεν διαπραγματεύεται την παρουσία και τα συμφέροντά της.

Το αεροπλανοφόρο και η στρατιωτική ισχύς

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε επίσης την πρόοδο και στη ναυπήγηση του δεύτερου αεροπλανοφόρου που σχεδιάζει, δείχνοντας ότι η Άγκυρα προχωρά σε αυτόνομη στρατιωτική ενίσχυση.

«Όσον αφορά τις εργασίες για την κατασκευή του αεροπλανοφόρου μας, η ευθύνη για το θέμα αυτό ανήκει κατά κύριο λόγο στον αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ ειδικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Γιασάρ Γκιουλέρ, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του έργου. Αν πούμε ότι ‘θα ολοκληρωθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα’, θα ήταν υπερβολικό. Ωστόσο, ελπίζουμε ότι το αεροπλανοφόρο μας θα ολοκληρωθεί σε 1-2 χρόνια».

Κυπριακό – οριστικό κλείσιμο της ομοσπονδίας

Η πιο σκληρή τοποθέτηση ήρθε για την Κύπρο, με τον Ερντογάν να αποκλείει κάθε επιστροφή σε ομοσπονδιακές φόρμες και να θέτει το δίλημμα σε απόλυτη βάση.

«Η θέση μας και η πολιτική μας για το Κυπριακό είναι σαφής. Το θέμα της ομοσπονδίας έχει κλείσει για εμάς. Κανείς δεν μπορεί να μας παρασύρει ξανά σε συζητήσεις για ομοσπονδία παίζοντας με τις λέξεις. Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δεχτούν ποτέ να είναι μειονότητα στο νησί. Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η αποδοχή της ύπαρξης δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί. Το δηλώσαμε ήδη ξεκάθαρα στην ομιλία μας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Εκεί εκφράσαμε για άλλη μια φορά τη στάση μας και την ανακοινώσαμε σε όλο τον κόσμο. Θα ήταν λάθος να περιμένουν να αλλάξει η στάση μας», ανέφερε, θυμίζοντας στη συνέχεια το ρόλο της Τουρκίας στα Κατεχόμενα.

«Ευχόμαστε οι εκλογές στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου να έχουν θετικά αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι ο τουρκοκυπριακός λαός της Κύπρου θα κάνει την πιο σωστή και ορθή επιλογή. Ως μητέρα-πατρίδα και εγγυήτρια, δεν θα αφήσουμε ποτέ τους Τούρκους αδελφούς μας στην Κύπρο μόνους».

Αίγυπτος – στρατηγική επαναπροσέγγιση

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στην πρόσφατη στρατιωτική άσκηση με την Αίγυπτο, χαρακτηρίζοντας «ιστορικό» το επίπεδο των σχέσεων με το Κάιρο.

«Η ειρήνη που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών στη Λιβύη, με τη μεσολάβηση της Τουρκίας, αποτελεί πηγή ελπίδας όχι μόνο για τον λιβυκό λαό, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. Οι καλές σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει με την Αίγυπτο και η κοινή άσκηση των πολεμικών μας ναυτικών στη Μεσόγειο μετά από 13 χρόνια παύσης αποτελούν απτούς δείκτες του ρόλου της Τουρκίας στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια. Η Τουρκία και η Αίγυπτος είναι δύο σημαντικές χώρες στην περιοχή μας. Η πρόοδος στις σχέσεις μας τα τελευταία χρόνια ήταν ιστορική. Εργαζόμαστε για την επέκταση αυτών των τομέων συνεργασίας. Η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα δικαιώματα ή την κυριαρχία κανενός. Ωστόσο, είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικά της δικαιώματα και συμφέροντα».

Γάζα – μήνυμα διεθνούς πίεσης

Στο θέμα της Γάζας, ο Ερντογάν θέλησε να δείξει ότι υπήρξε σύμπνοια με τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ προσπάθησε να συγκινήσει πάλι με την ανθρωπιστική σκοπιά που βλέπει η Τουρκία το θέμα.

«Εξηγήσαμε στον κ. Τραμπ πώς μπορεί να επιτευχθεί πρώτα εκεχειρία και στη συνέχεια μόνιμη ειρήνη στη Γάζα και σε ολόκληρη την Παλαιστίνη. Εκεί διαπιστώθηκε ότι υπάρχει κοινή αντίληψη.

Συζητήσαμε την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και τη Συρία. Υποστηρίζω την οπτική του Τραμπ για την παγκόσμια ειρήνη. Υπάρχει συναίνεση όσον αφορά τη διακοπή της αιματοχυσίας.

Η συνάντηση ήταν πολύ σημαντική για την έκφραση της βούλησης να τερματιστούν οι σφαγές στη Γάζα. Ο κ. Τραμπ εξέφρασε την ανάγκη για μόνιμη ειρήνη στη Γάζα.

Δηλώσαμε ότι η λύση των δύο κρατών είναι η φόρμουλα για μια μόνιμη ειρήνη και ότι η υφιστάμενη κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο κ. Τραμπ επίσης συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι.

Μέσα στα ερείπια, άνθρωποι με κατσαρόλες στα χέρια και απελπισμένα μάτια που ζητούσαν ένα πιάτο φαγητό, είναι η εικόνα που περιγράφει τη Γάζα. Αυτές οι εικόνες μας έλεγαν: ‘Δεν μπορείς να σταματήσεις, δεν μπορείς να λες ότι κουράζεσαι’.

Τα κράτη που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ξεπέρασαν τα 150. Για να αντανακλάται αυτή η υποστήριξη στην πράξη, η διεθνής κοινότητα πρέπει να δράσει αποφασιστικά και να λάβει μέτρα».

Οικονομία – ο στόχος των 100 δισ.

Ο Τούρκος πρόεδρος δεν παρέλειψε να τονίσει και το εμπορικό κομμάτι, υπογραμμίζοντας τη δυναμική συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

«Ο όγκος του εμπορίου και η δυναμική είναι προφανείς. Έχουμε θέσει ως στόχο το εμπόριο να φτάσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Ως ηγέτες, διαθέτουμε την πολιτική βούληση για να το υλοποιήσουμε».