Η υπουργός Παιδείας της Σουηδίας, Σιμόνα Μοχαμσόν (Φιλελεύθεροι), δήλωσε στη Dagens Nyheter ότι προτίθεται να περιορίσει τη λειτουργία των αγγλόφωνων σχολείων, με στόχο να μειωθεί η διδασκαλία στα αγγλικά και να ενισχυθεί η εκμάθηση της σουηδικής γλώσσας. Σύμφωνα με σχρικό άρθρο από το ιστολόγιο Υπερβόρειο, έρευνα της Σχολικής Επιθεώρησης κατέδειξε ότι η εκπαίδευση στα αγγλικά παρουσιάζει συχνά ελλείψεις.

«Στα σουηδικά σχολεία πρέπει να μιλάμε σουηδικά και να έχουμε σουηδική άδεια διδασκαλίας. Κι όμως, επιτρέψαμε σε ιδιωτικά σχολεία να προσελκύουν μαθητές με την υπόσχεση διεθνούς εκπαίδευσης, η οποία αποδεικνύεται ανεπαρκής», τόνισε η Μοχαμσόν.

Η κίνηση αυτή θεωρείται παράδειγμα πολιτικής που θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και για την Κύπρο, όπου συχνά εκφράζονται ανησυχίες για την υπερβολική χρήση ξένων γλωσσών στην εκπαίδευση εις βάρος της ελληνικής.