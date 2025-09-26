Η ιταλική Αντιμονοπωλιακή Αρχή ανακοίνωσε σήμερα ότι επέβαλε σε έξι πετρελαϊκές εταιρείες, τις Eni, Esso, Ip, Q8, Saras και Tamoil, πρόστιμα, που υπερβαίνουν τα 936 εκατομμύρια ευρώ, για σχηματισμό καρτέλ σε σχέση με την πώληση καυσίμων για αυτοκίνητα στην Ιταλία.

Η αρχή ανακοίνωσε πως, έπειτα από έρευνα, την οποία άρχισε ύστερα από καταγγελία μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, διαπίστωσε ότι οι εταιρείες «εφάρμοζαν παράλληλες αυξήσεις των τιμών -οι οποίες σε μεγάλο βαθμό συνέπιπταν- έπειτα από άμεση ή έμμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους»,.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το καρτέλ άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2020 και συνεχίσθηκε μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023.

Το μεγαλύτερο από τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ήταν 336.214.660 ευρώ στην γιγάντια ενεγειακή εταιρεία ενέργειας Eni.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ