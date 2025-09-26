ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΟΧΛΗΣΟΥΝ

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει έναν έξαλλο ένοπλο να καταδιώκει την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο στην Τουρκία και στη συνέχεια να τη σκοτώνει με καραμπίνα — μια γυναικοκτονία που συνέβη την ίδια ημέρα που εκείνη του είχε επιδώσει περιοριστικά μέτρα, σύμφωνα με το New York Post.

Ο 44χρονος Atilla Ayintapli κατηγορείται για τη δολοφονία της 42χρονης Eser Karaca, μητέρας δύο παιδιών, στο ιδιωτικό νοσοκομείο όπου εργαζόταν ως γραμματέας ιατρικού τμήματος, στην πόλη Καχραμανμαράς της νότιας Τουρκίας, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη.



Το βίντεο που εξασφάλισε το NewsX δείχνει τον Ayintapli, ντυμένο στα μαύρα, να εισέρχεται στο νοσοκομείο και να κατευθύνεται προς το γραφείο της πρώην συζύγου του, κρατώντας μια πλαστική σακούλα.

Η Karaca και ένας συνάδελφός της τον απωθούν — και μετά τρέχουν να σωθούν όταν αυτός βγάζει ένα κυνηγετικό όπλο από την τσάντα.

Καθώς η Karaca προσπαθεί να διαφύγει κατεβαίνοντας μια σκάλα, ο Ayintapli πυροβολεί και την χτυπάει ενώ αυτή σηκώνει αβοήθητα τα χέρια της για να αμυνθεί.

Καθώς αυτή καταρρέει στο έδαφος, ο ύποπτος δολοφόνος ρίχνει δύο ακόμη σφαίρες στην τραυματισμένη γυναίκα και μετά φεύγει, όπως δείχνει το βίντεο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι τρομοκρατημένοι υπάλληλοι τρέχουν προς το μέρος της, φωνάζοντας και κλαίγοντας όταν βλέπουν το αιματοβαμμένο σώμα της. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του ίδιου νοσοκομείου, αλλά πέθανε από τα τραύματά της. Ο Ayintapli έφυγε από το κτίριο, αλλά αργότερα συνελήφθη. Επιπλέον, κατηγορείται για απειλή του συναδέλφου με όπλο. Οι εισαγγελείς ζητούν ισόβια κάθειρξη μετά την απαγγελία κατηγοριών. Η σοκαριστική δολοφονία συνέβη την ίδια μέρα που η Karaca κατέθεσε περιοριστική εντολή κατά του πρώην συντρόφου της, ο οποίος την πίεζε να ξανασμίξουν παρά την προηγούμενη κακοποίηση, σύμφωνα με τις αναφορές.

Πηγή: ΕΡΤ