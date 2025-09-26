ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΟΧΛΗΣΟΥΝ 

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει έναν έξαλλο ένοπλο να καταδιώκει την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο στην Τουρκία και στη συνέχεια να τη σκοτώνει με καραμπίνα — μια γυναικοκτονία που συνέβη την ίδια ημέρα που εκείνη του είχε επιδώσει περιοριστικά μέτρα, σύμφωνα με το New York Post.

Ο 44χρονος Atilla Ayintapli κατηγορείται για τη δολοφονία της 42χρονης Eser Karaca, μητέρας δύο παιδιών, στο ιδιωτικό νοσοκομείο όπου εργαζόταν ως γραμματέας ιατρικού τμήματος, στην πόλη Καχραμανμαράς της νότιας Τουρκίας, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη.

 
Το βίντεο που εξασφάλισε το NewsX δείχνει τον Ayintapli, ντυμένο στα μαύρα, να εισέρχεται στο νοσοκομείο και να κατευθύνεται προς το γραφείο της πρώην συζύγου του, κρατώντας μια πλαστική σακούλα.

Η Karaca και ένας συνάδελφός της τον απωθούν — και μετά τρέχουν να σωθούν όταν αυτός βγάζει ένα κυνηγετικό όπλο από την τσάντα.

Καθώς η Karaca προσπαθεί να διαφύγει κατεβαίνοντας μια σκάλα, ο Ayintapli πυροβολεί και την χτυπάει ενώ αυτή σηκώνει αβοήθητα τα χέρια της για να αμυνθεί.

Καθώς αυτή καταρρέει στο έδαφος, ο ύποπτος δολοφόνος ρίχνει δύο ακόμη σφαίρες στην τραυματισμένη γυναίκα και μετά φεύγει, όπως δείχνει το βίντεο.

 

 

Πηγή: ΕΡΤ 