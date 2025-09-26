Την καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί, του πρώτου πρώην Γάλλου προέδρου που θα εκτίσει ποινή κάθειρξης, σχολιάζει η Liberation.

Στο εξώφυλλό της ο Νικολά Σαρκοζί αποτυπώνεται σαν να βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα τς φυλακής.

Κάγκελα σχηματίζει η γραμματοσειρά του τίτλου του εξωφύλλου «La taule», που σημαίνει «φυλακή» στα γαλλικά.

«Φυλακή. Αυτή είναι η πρώτη σελίδα της Liberation αυτή την Παρασκευή. Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε την Πέμπτη σε πέντε χρόνια φυλάκιση για “εγκληματική συνωμοσία” στη χρηματοδότηση της προεδρικής του εκστρατείας από τη Λιβύη το 2007. Ο πρώην αρχηγός κράτους έχει ασκήσει έφεση, αλλά θα καταλήξει στη φυλακή ούτως ή άλλως», αναγράφεται στη λεζάντα.

Η υπόθεση για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι, που απασχόλησε για χρόνια τη γαλλική πολιτική και κοινωνική ζωή, έληξε χθες (25.09.25), με το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού να κρίνει ένοχο τον πρώην πρόεδρο για εγκληματική συνωμοσία από το 2005 ως το 2007 και να τον καταδικάζει σε πέντε χρόνια κάθειρξης.

Του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετής απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Το δικαστήριο, ωστόσο, τον αθώωσε από άλλες κατηγορίες διαφθοράς όπως αυτή της υπεξαίρεσης λιβυκών δημόσιων κεφαλαίων, της παθητικής δωροδοκίας και της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας.

Ωστόσο, μέχρι την εκδίκαση της έφεσης, ο πρώην πρόεδρος (2007 έως το 2012) που κρίθηκε ένοχος για «εγκληματική συνωμοσία», δεν θα αποφύγει τη φυλακή.



Κατά τη διάρκεια της τρίωρης ανάγνωσης μιας απόφασης 400 σελίδων, η πρόεδρος του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού, Ναταλί Γκαβαρίνο, εξήγησε ότι ο Σαρκοζί κρίνεται ένοχος για εγκληματική συνωμοσία επειδή «επέτρεψε στους στενούς συνεργάτες και τους πολιτικούς υποστηρικτές του, επί των οποίων είχε εξουσία», να ζητήσουν από τις λιβυκές αρχές «να λάβουν ή να επιχειρήσουν να λάβουν οικονομική υποστήριξη στη Λιβύη με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδότησης» για την προεκλογική του εκστρατεία του 2007.

Καταδικασμένος οριστικά σε φυλάκιση ενός έτους για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής στην υπόθεση των λεγόμενων «παρακολουθήσεων», ο Σαρκοζί είχε ήδη αναγκαστεί να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο, μια τιμωρία από τότε άνευ προηγουμένου στη Γαλλία για πρώην αρχηγό κράτους.

