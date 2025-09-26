Την πώληση εκατοντάδων πυραύλων για τον εξοπλισμό των μαχητικών αεροσκαφών F-35 της Γερμανίας ενέκρινε χθες, Πέμπτη, η Υπηρεσία Αμυντικής Συνεργασίας (DSCA) των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της DSCA, η Γερμανία θα αγοράσει έως και 400 πυραύλους αέρος-αέρος ΑΙΜ-120D-3, αξίας 1,05 δισεκατομμυρίου ευρώ, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν αργότερα για τον εξοπλισμό των νέων μαχητικών F-35 που προμηθεύονται οι ένοπλες δυνάμεις της. Η παραγγελία έχει εγκριθεί από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και τώρα θα πρέπει να εγκριθεί και από το Κογκρέσο.

Η προτεινόμενη πώληση «θα βελτιώσει την ικανότητα της Γερμανίας να αντιμετωπίζει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές επεκτείνοντας τις δυνατότητες αέρος-αέρος του γερμανικού προγράμματος F-35 και υποστηρίζοντας τις κοινές απαιτήσεις σχεδιασμού, εκπαίδευσης και λειτουργίας της Γερμανίας και του ΝΑΤΟ», αναφέρει η DSCA στην εισήγησή της προς το Κογκρέσο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ