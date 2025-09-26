Σε σκληρούς τόνους κατέκρινε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα την ισραηλινή πολιτική στη Γάζα. Κατά την ομιλία του στην 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το βράδυ της Πέμπτης, ο Κόστα χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «ανθρωπιστική καταστροφή που σοκάρει τη συνείδηση του κόσμου».

«Η χρήση της πείνας ως όπλου πολέμου είναι ανήθικη. Μια πράξη που ξεπερνά κάθε περιγραφή», τόνισε, προσθέτοντας ότι «τα παιδιά πεθαίνουν από την πείνα, οι οικογένειες διαλύονται, και ο κόσμος δεν μπορεί να παραμείνει αμέτοχος». Ο Κόστα ζήτησε άμεση λήξη των εχθροπραξιών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «άμεση και ανεπιφύλακτη απελευθέρωση όλων των ομήρων», ενώ ζήτησε άμεση εκεχειρία και πλήρη και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα. Επίσης κάλεσε το Ισραήλ να να βάλει «τέλος στους παράνομους εβραϊκούς εποικισμούς» στη Δυτική Όχθη, οι οποίες, όπως είπε, υπονομεύουν την προοπτική ενός βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους.

Επανέλαβε ότι «η μόνη οδός για ειρήνη είναι η λύση των δύο κρατών», με ασφάλεια και αξιοπρέπεια και για τους δύο λαούς, υπενθυμίζοντας ότι η ΕΕ παραμένει ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας της Παλαιστινιακής Αρχής. Προειδοποίησε ότι «η έλλειψη δράσης θα οδηγήσει σε περαιτέρω αστάθεια στην περιοχή, με συνέπειες που θα γίνουν αισθητές παγκοσμίως», ενώ επεσήμανε ότι, παρά την καταδίκη της τρομοκρατίας της Χαμάς και την αναγνώριση του δικαιώματος του Ισραήλ στην ασφάλεια, «και ο παλαιστινιακός λαός έχει το ίδιο δικαίωμα σε ασφάλεια και αξιοπρέπεια».

«Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Και δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη χωρίς ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος», κατέληξε ο Κόστα, καλώντας την διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της.

Η ομιλία του προέδρου έρχεται μια ημέρα μετά την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της Γάζας, παρά τις εκκλήσεις του ΟΗΕ για εκεχειρία, με την ΕΕ να συμπυκνώνει την πίεσή της προς το Ισραήλ και να επαναβεβαιώνει τη στήριξη της στην λύση των δύο κρατών ως μοναδική διέξοδο για την επίλυση της κρίσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ