Η Δανέζικη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και οι διαπραγματευτές εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία το βράδυ της Πέμπτης, προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του ρόλου της Europol στη στήριξη των κρατών-μελών με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κατά της Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών, αλλά και της εμπορίας ανθρώπων.

Η συμφωνία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Europol, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με τις νέες ρυθμίσεις, οι υποχρεώσεις ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ εθνικών αρχών και Europol για θέματα διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων θα εντατικοποιηθούν. Επίσης, σημαντικό κομμάτι της απόφασης αφορά τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Κατά της Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών ως μόνιμης δομής εντός της Europol.

Ο ρόλος του κέντρου θα είναι να παρέχει στρατηγική, λειτουργική και τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη για την πρόληψη και καταπολέμηση αυτών των εγκλημάτων, ενώ θα συμβάλλει και στον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ή ευάλωτων ατόμων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Frontex και η Eurojust θα αποστείλουν συνδέσμους αξιωματούχους στο Κέντρο, σύμφωνα με τα καθήκοντά τους. Για την υλοποίηση των νέων καθηκόντων, προβλέπονται επιπλέον 50 στελέχη και €50 εκατ. ευρώ για την Europol.

Η συμφωνία αναμένεται να επικυρωθεί από τα δύο θεσμικά όργανα πριν την επίσημη υιοθέτησή της. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πάνω από το 90% των παράνομων μεταναστών που φθάνουν στην ΕΕ χρησιμοποιούν υπηρεσίες διακινητών, ενώ τα δίκτυα διακίνησης αποφέρουν κέρδη μεταξύ €4,7 και 6 δις. ευρώ ετησίως, σύμφωνα με την Frontex. Η εμπορία ανθρώπων αποτελεί σοβαρό έγκλημα και απαγορεύεται ρητά από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ